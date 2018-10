Dans l'entente, environ 4 % du marché du lait canadien supplémentaire est désormais ouvert aux producteurs américains. En outre, le prix du lait diafiltré ne sera plus abaissé pour que les transformateurs et producteurs du Canada choisissent un produit canadien plutôt qu’américain.

« Nous sommes vraiment déçus par [ce qu’a accepté le Canada], cela aura certainement un impact négatif majeur sur notre industrie », affirme David Wiens, le président de l’organisme Producteurs laitiers du Manitoba. Pour lui, c’est un « coup majeur » asséné aux producteurs et aux quelque 200 000 employés qui dépendent de l’industrie.

Pour Raymond Pelletier, un producteur de lait à La Broquerie, au Manitoba, cet accord est un couteau à deux lames. « On se fait planter d’un bord et l'on se fait couper de l’autre », lance-t-il.

Il soutient que la gestion de l’offre est trop souvent un pion lors de négociations d’accords de libre-échange et que les producteurs laitiers sont sacrifiés.

« Tu te fais couper les jambes, et puis tu dis que la gestion de l’offre ne marche pas. S’ils ne s’en mêlaient pas, on aurait 10 % de plus de production [...] et puis, ça ne coûterait pas une cenne aux consommateurs au Canada », affirme M. Pelletier.

Il estime que l’entente « détruira » environ 500 fermes au Canada, en les forçant à réduire leur production.

Le professeur de la faculté de gestion de l'Université Dalhousie Sylvain Charlebois croit aussi que l’accord pourrait provoquer la fermeture de certaines fermes.

« Dans les Prairies, dans les Maritimes, on pourrait voir plusieurs fermes disparaître. Et il va y avoir une concentration de production et de transformation au Québec et en Ontario essentiellement », affirme-t-il.

Qu’en est-il pour le consommateur?

« Pour les consommateurs, on devrait s’attendre à des rabais d’ici les cinq prochaines années pour deux raisons. D’abord, il va y avoir plus de choix, plus d’offre qui va arriver des États-Unis, mais dans un deuxième temps, avec l'élimination de la classe sept, la filière laitière canadienne va être beaucoup plus compétitive qu’elle l’était auparavant, alors on va être en mesure de jouer avec les marges et jouer avec les prix », indique le professeur.

« Je vois mal que les prix [en général pour les Canadiens] pourraient augmenter en tout cas », poursuit-il. Mais la concentration de l’industrie en Ontario et au Québec pourrait mener à une augmentation des prix dans les régions éloignées comme dans les prairies ou les Maritimes, ajoute-t-il.

« Les coûts de distribution pourraient augmenter pour les régions, alors le lait, les produits laitiers, pourraient coûter plus cher pour certaines régions, qui sont moins populeuses », fait valoir M. Charlebois.

Des gagnants et des perdants

« Les grands gagnants sont les transformateurs, c’est clair. Le secteur du service alimentaire, la restauration, risquent de gagner, les pizzerias, tous les restaurants qui utilisent beaucoup de produits laitiers vont être les gagnants », note le professeur.

À part les producteurs laitiers, Sylvain Charlebois croit que les établissements financiers pourraient aussi souffrir de ce nouvel accord.

« [Les producteurs] ont des quotas, la valeur des quotas risque d’être affectée, et ces quotas sont utilisés comme actifs pour obtenir des prêts de banque et d’institutions financières aussi, alors les institutions financières pourraient peut-être écoper elles aussi dans cette histoire-là », explique-t-il.

