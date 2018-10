Avec les informations de Jocelyn Corbeil

Avec cet accord, les États-Unis obtiennent un meilleur accès au secteur laitier canadien.

On commence à en avoir notre voyage, les producteurs. On travaille dur et nos marges ne sont pas fortes, alors quand tu coupes du marché de même, c'est amoindri... et quand il n'y en a presque plus, on se pose des questions , lance Gabriel Rancourt, président des producteurs de lait de l'Abitibi-Témiscamingue.

Il craint aussi que cette nouvelle mesure décourage les producteurs de la relève.