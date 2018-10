Un texte de Camille Martel

Les logements universitaires sont à peu près le seul endroit où la consommation sera permise sur le campus.

Les personnes ayant l’âge légal de consommer des produits du cannabis pourront le faire, mais il sera interdit de le fumer, puisque cela irait à l’encontre de la Loi sur les endroits sans fumée du Nouveau-Brunswick et de la Politique pour un environnement sans fumée de l'université, indique Edgar Robichaud, vice-recteur à l’administration et aux ressources humaines à l’Université de Moncton.

Évidemment, fumer n’est pas permis à l’intérieur de nos bâtiments. Edgar Robichaud, vice-recteur à l’administration et aux ressources humaines à l’Université de Moncton

L’Université de Moncton s'est fondée sur le contenu du projet de loi C-45 pour formuler sa politique. Elle n’avait donc pas vraiment de latitude dans l’établissement de sa politique, mis à part les passages qui concernent la culture du cannabis et les sanctions qu’elle imposera si les règlements ne sont pas respectés.

Comme la loi prévoit qu’il sera interdit de fumer dans les lieux publics, il faut aussi l’interdire , explique M. Robichaud.

Par exemple, si la consommation de cannabis sur le campus entache la réputation de l’université, est à l'origine de dommages à la propriété, met en danger la sécurité de qui que ce soit ou perturbe les activités universitaires, l’administration se réserve le droit d’intervenir.

Ça va dépendre du délit, mais ce sera de l’avertissement jusqu’à la suspension ou l’expulsion , affirme le vice-recteur.

L’université a décidé d’interdire la culture du cannabis dans les logements et résidences universitaires.

Compte tenu de l’impact sur l’environnement dans les résidences, comme l’odeur, l’humidité et la consommation énergétique, on a choisi de ne pas aller là , précise Edgar Robichaud.

Ceux qui ont accès au cannabis pour des fins médicinales ne pourront pas non plus en faire pousser, étant donné que la culture n’est pas nécessaire pour en consommer, ajoute-t-il.

La plupart des logements ne sont pas adaptés à la culture du cannabis. Photo : La Presse canadienne/Elizabeth Earl/Peninsula Clarion via AP

Pour ce qui est de la consommation dans les lieux publics pour ces personnes, l’université interviendra au cas par cas : On devra trouver des mesures raisonnables pour accommoder ces personnes-là comme on le fait pour d’autres médicaments.

On ne pense pas que notre politique sera une surprise pour qui que ce soit , estime le vice-recteur à l’administration et aux ressources humaines à l’Université de Moncton.

Des représentants étudiants n’ont d’ailleurs pas été consultés pour l’élaboration de cette politique, par manque de temps , mais aussi parce qu’il n’y avait pas matière à négociation , explique Edgar Robichaud.

La politique c’est vraiment la législation fédérale, la Loi sur les endroits sans fumée et la Politique pour un environnement sans fumée mis ensemble.