Nakayla mesure 1,62 m (environ 5 pieds et 4 pouces) et pèse 68 kg (150 livres). Elle a les yeux gris et des cheveux châtains, qu'elle porte généralement en chignon. Elle aurait en sa possession un sac à main rouge.

Sa famille l’a vue pour la dernière fois le lundi 24 septembre. Nakayla aurait quitté la résidence familiale au courant de la nuit, aux alentours de 0 h 30 le 25 septembre. Selon les policiers, elle avait l’intention de partir, puisqu’elle a emporté avec elle quelques effets personnels. Ses proches ignoraient cependant ses intentions.

Toute personne avec des renseignements peut appeler l'Unité des personnes disparues d'Ottawa au 613 236-1222, poste 2355

Les enquêteurs du SPO sont activement à sa recherche à proximité des endroits qu’elle fréquente habituellement, comme les centres commerciaux Rideau et St-Laurent.

Family of missing 11 year old girl makes plea for public assistance

La famille d'une fillette de 11 ans portée disparue sollicite l'aide du public — Ottawa Police (@OttawaPolice) 1 octobre 2018

Nakayla peut aisément passer pour une adolescente de 16 ans, préviennent également les policiers. Le SPO souligne aussi que la jeune fille est normalement très active sur les réseaux sociaux comme Snapchat et Instagram, mais qu’aucune activité n’a été enregistrée sur ses comptes depuis mardi.

Compte tenu du temps écoulé depuis la disparition, les policiers pourraient bientôt étendre leurs recherches à l’extérieur d’Ottawa.