Ses amitiés québécoises

Charles Aznavour avait déjà déclaré que personne ne pourrait l’empêcher de chanter et qu’il mourrait sur scène. Il est pourtant parti doucement dans la nuit de dimanche à lundi, laissant derrière lui une empreinte indélébile sur le monde artistique mondial.

Au Québec, il fut particulièrement louangé, et ce, dès le début de sa carrière. Ses premiers pas sur la scène montréalaise remontent à 1948. Il reste au Québec pendant deux ans, durant lesquels il écrit des chansons, performe et se lie d’amitié avec des figures de la musique québécoise.

Il devient ami dans les années 1950 avec Jacques Normand, qui sera par la suite un des grands animateurs de Radio-Canada. Ensemble, ils font des tournées de cabarets à travers le Québec.

À l’émission Music-Hall du 26 novembre 1961, les deux amis se retrouvent et se remémorent des souvenirs de leurs débuts musicaux.

L’amour, son thème central

Charles Aznavour est l’auteur de grandes balades amoureuses qui ont marqué les esprits d’ici et d’ailleurs, et ont touchées de nombreuses générations.

Des chansons qui parlent de passions et d’amours interdits, de ruptures et de cœurs brisés.

« Parce que l’amour est le thème unique de toute la vie de chacun », dit-il en entrevue avec le journaliste Guy Viau à l’émission de radio Partage du jour du 1er avril 1963.

Ses chansons sont chargées d’émotions, empreintes pour la plupart de beaucoup de mélancolie. Celui qu’on surnomme le Pierrot triste s’explique ainsi :

Les gens heureux n’ont pas d’histoire alors les histoires gaies n’intéressent personne.

Aznavour parmi les jeunes

Charles Aznavour avait réitéré cette même vision de l’amour et de la mélancolie l’année précédente à son passage à l’émission L’Écran des jeunes du 9 février 1962.

Assis au piano et entouré de jeunes reporters en herbe, Charles Aznavour répond avec honnêteté à leurs questions sur la musique, sur l’amour et sur la scène.

Il leur explique notamment que « les arts dans tout ce que ça comporte » sont essentiels à sa vie et à son œuvre. Et pourquoi il ne se produit plus dans les cabarets.

L’œuvre de Charles Aznavour ne fut jamais un plaisir démodé. Elle a été encensée par un public qui l’aimait et qui continuera de l’aimer bien longtemps après son départ.