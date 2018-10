D'après l’organisme, il y a des risques d’accumulation de neige dans 10 régions de la province qui comportent de hauts cols de montagne, ce qui affectera les conditions routières.

Il s'agit notamment de l’autoroute Sea to Sky dans la région de Whistler ainsi que l’autoroute 97 entre Clinton et Williams Lake, dans l’intérieur de la province, et l’autoroute 3.

Début du graphique (passez à la fin) PVI: Le 1er Octobre marque le début de notre programme de prévisions pour les routes montagneuses de la C.-B. et nous prévoyons de la neige à plusieurs endroits. Tous le détails ici: https://t.co/QBlaydxv3P #CBmétéo — ECCC Meteo Colombie-Britannique (@ECCCMeteoBC) 1 octobre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Pneus d'hiver obligatoires

Par ailleurs, il est obligatoire, à partir de lundi, d’équiper sa voiture de pneus d’hiver sur certaines routes et autoroutes, en particulier dans l’intérieur et le nord ainsi que sur l’île de Vancouver.

Cette exigence s’applique jusqu’au 31 mars.

La liste complète des routes concernées par cette obligation peut être consultée sur le site officiel du gouvernement de la Colombie-Britannique (en anglais).