La Gaspésie est la première région au Québec à offrir ce programme intitulé Agir pour un cerveau en santé.

Il propose des ateliers de stimulation du cerveau et de socialisation ainsi que de l’activité physique. Des exercices sur tablette électronique dotée d'un logiciel spécialisé visent à augmenter la vitesse de traitement et d'analyse du cerveau.

Un groupe de cinq personnes participera au projet pilote durant les 10 prochaines semaines à raison de deux heures par semaine.

Selon l’intervenante Louise Dupuis, les recherches démontrent que ces activités aideraient à retarder certains symptômes de la maladie d'Alzheimer. C'est là-dessus qu’on veut beaucoup travailler , dit-elle. En même temps, quand la maladie commence, les gens ont parfois tendance à s'isoler, donc ça va leur permettre aussi de se regrouper.

Les besoins en soins et soutien seraient grandissants avec des cas de maladies cognitives, qui ont fait un bond important ces dernières années dans la région.

Selon la Société Alzheimer Gaspésie Îles-de-la-Madeleine, le nombre de personnes atteintes est passé de 1400 en 2011 à 2100 en 2018.

Ressources financières insuffisantes

Devant ces besoins grandissants, l'organisme estime que les ressources financières qui lui sont versées par Québec sont insuffisantes pour bien s'acquitter de sa mission.

La Société Alzheimer Gaspésie-Îles emploie 12 personnes dans ses huit points de service et dispose d'un budget de 600 000 $. De ce montant, 200 000 $ sont récurrents.

Le directeur général de la Société Alzheimer Gaspésie Îles-de-la-Madeleine, Bernard Babin, estime qu’il est urgent d’agir.

On est vraiment une population où il y a beaucoup de personnes âgées de 65 ans et plus, dont 2100 personnes atteintes et ce chiffre pourrait doubler d'ici 15 ans , précise-t-il. C’est vraiment important de travailler en conséquence. Je pense qu’il ne faut pas attendre de frapper le mur pour intervenir.

Actuellement, il n'existe pas de traitement contre les maladies neurodégénératives, mais, selon les experts, il est important d'agir en amont afin de ralentir la progression de la maladie.

Le programme Agir pour un cerveau en santé sera offert dans tous les points de service de la Société Gaspésie Îles-de-la-Madeleine dès janvier prochain.

