Les tiques à pattes noires sont encore actives à l’automne, et les morsures de tiques infectées peuvent transmettre la bactérie qui cause la maladie de Lyme , a déclaré la médecin-hygiéniste en chef, la docteure Jennifer Russell.

Le gouvernement rappelle aux citoyens de prendre toutes les mesures nécessaires pour se protéger contre les infections transmises par ces tiques.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Prévenir plutôt que guérir

Il faut, par exemple, demeurer sur les sentiers et éviter de marcher dans les herbes hautes, les feuilles mortes, près des arbustes ligneux et des brindilles. De plus, tondre sa pelouse et déplacer l'équipement de jeu loin des bordures crée un environnement moins attrayant pour les tiques.

Les vêtements qui recouvrent tout le corps sont aussi recommandés dans les zones où des tiques peuvent être présentes, comme de grandes chaussettes, des pantalons longs et des chandails à manche longue.

Si vous trouvez une tique sur votre corps, le ministère de la Santé suggère de l'enlever immédiatement avec une pince, ce qui permet généralement de prévenir l'infection.

Les symptômes de la maladie de Lyme, comme des éruptions cutanées et des symptômes grippaux, peuvent apparaître entre 3 et 30 jours après une piqûre. Si vous présentez ces symptômes, il est recommandé de consulter un médecin.