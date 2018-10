Nous avons subi des dommages à 150 unités à cause du vent, au niveau des fenêtres et des balcons , raconte Jason Ashdown, l’un des fondateurs du groupe Skyline, à qui appartiennent les cinq édifices à logements des Jardins Radisson.

Il aura fallu plus d’une semaine à une équipe de 75 à 100 personnes pour nettoyer tout le site et remettre en état les appartements qui ont été le plus sévèrement touchés par la tornade de force EF3.

Il n’y avait aucune parcelle de ce terrain où il n’y avait pas un morceau du toit de quelqu’un ou des éclats de verre. Jason Ashdown, cofondateur du groupe immobilier Skyline

Le travail est toutefois loin d’être terminé sur le site. De nombreuses fenêtres qui ont volé en éclats ont été placardées avec du contreplaqué de façon temporaire et les balustrades de bon nombre de balcons ne sont tout simplement plus là.

Environ 150 unités ont subi des dégâts importants aux Jardins Radisson. Photo : Radio-Canada

On espère que d’ici deux semaines on va pouvoir commencer à faire les installations des fenêtres, des portes et des balcons aussi , explique la gestionnaire immobilière du groupe Skyline pour le Québec, Micheline Abouzed.

Des résidents soulagés

Les centaines de personnes qui avaient dû quitter leur logis dans l'urgence retournent chez elle le sourire aux lèvres, même si dans certains cas, leur domicile porte encore les marques de la tornade.

Je me sens bien comme ça ne se peut pas. Chez nous, c’est comme nulle part ailleurs. Ce n’est peut-être pas un château, mais on est bien , souligne avec soulagement Richard Gaudreau, un locataire dont l'appartement a été largement épargné par la tornade.

D’autres ont été moins chanceux, mais ils demeurent tout de même optimistes. Je suis encore terrifiée, mais je suis heureuse de pouvoir rentrer, qu’on puisse me laisser entrer , relate Chantal Madeleine, une résidente dont les fenêtres n’ont pas résisté aux forts vents.

On se sent chanceux qu’on est tous bien. C’était un gros processus , rappelle quant à lui Joel O’Brian, qui a mis les pieds chez lui trois jours après la tornade pour constater que son appartement était alors jonché de débris et d’éclats de verre.

Avec les informations de Nathalie Tremblay