Jusqu'au 19 octobre, les électeurs peuvent voter par anticipation à l’hôtel de ville de Winnipeg, du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h, à l’exception du jour de l’Action de grâce.

Un bureau de vote par anticipation est aussi ouvert de 9 h à 15 h à la Place Bell MTS, jusqu’à mercredi.

L’Université de Winnipeg offre aux électeurs d’éviter la cohue du jour des élections en ouvrant un bureau de vote par anticipation, mardi et mercredi, de 9 h 30 à 15 h 30.

L’Université du Manitoba et le Collège Red River feront de même la semaine prochaine.

Des bureaux de vote par anticipation seront ouverts vendredi, samedi et dimanche dans les centres commerciaux de Grant Park, de Kildonan et de Polo Park, tandis que ceux de Garden City et de Saint-Vital offriront à leurs clients la possibilité de voter la fin de semaine du 12 au 14 octobre.

Finalement, certains centres communautaires seront ouverts du 16 au 18 octobre pour recevoir ceux qui souhaitent voter par anticipation.

Les enjeux

Les électeurs devront faire quatre choix, cinq pour les ayants droit de la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) :

Choisir un maire parmi les huit candidats Choisir le conseiller municipal de leur quartier Choisir le conseiller scolaire de leur quartier Choisir les conseillers en région urbaine (pour les ayants droit de la DSFM) Répondre à la question référendaire sur l’ouverture de l’intersection de Portage et Main aux piétons

Vue aérienne de l'intersection de l'avenue Portage et de la rue Main à Winnipeg. Fermée à la circulation piétonnière depuis 1979, cette intersection célèbre de Winnipeg est au coeur des débats dans le cadre de l'élection municipale prévue le 24 octobre. Photo : Radio-Canada/Gary Solilak

Le quartier électoral

Avec les changements à la carte électorale, certains résidents ne se trouvent plus dans le même quartier qu'aux dernières élections. Pour confirmer son quartier électoral pour les élections du 24 octobre, on peut consulter le site Internet de la Ville.

Les candidats

La liste complète des candidats se trouve aussi sur le site Internet de la Ville.

Qui a le droit de vote?

Pour être un électeur, il faut :

avoir la citoyenneté canadienne,

avoir au moins 18 ans le jour du scrutin et

résider à Winnipeg ou y être propriétaire d’un bien foncier depuis au moins six mois, soit depuis le 24 avril 2018.

Pour voter pour un conseiller scolaire, il faut :

être citoyen canadien,

être âgé d'au moins 18 ans et

vivre dans le quartier de la division scolaire où on vote depuis au moins six mois avant le jour du scrutin.

Ceux qui sont déjà sur la liste électorale recevront une carte par la poste au début du mois d'octobre indiquant où et quand voter.

Si on veut être certain que son nom s'y retrouve, il est possible de vérifier sur le site de la Ville.

Notre nom n’est pas sur la liste électorale?

On pourra quand même exercer son droit de vote, même s’il est impossible d’ajouter son nom à la liste électorale à ce point-ci. Il suffit de se présenter à son bureau de vote avec une pièce d’identité et de prêter serment.

Pour voter

Afin de pouvoir exercer son droit de vote, il faudra présenter une pièce d'identité délivrée par le gouvernement du Manitoba ou du Canada qui comprend nos nom, adresse et photo.

Si on n'en a pas, on peut apporter deux documents qui indiquent notre nom et notre adresse actuelle.