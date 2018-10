Bien que des parts du marché des produits laitiers canadiens aient été concédées aux Américains, le système de gestion de l'offre n'est pas remis en cause et les producteurs laitiers canadiens seront « pleinement » dédommagés pour les pertes qu'ils subiront, a répété plus d'une fois le premier ministre Justin Trudeau, lundi, lors de la conférence de presse donnée pour commenter l'accord renouvelé de libre-échange nord-américain.