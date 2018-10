« Étant donné l'importance des conclusions de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique pour l'avenir du français dans cette province et dans le reste du pays, le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, la Fédération des parents francophones (FPFCB) et des parents co-appelants invitent aujourd'hui la plus haute cour du Canada à accepter d'entendre un appel », est-il écrit dans un communiqué publié par le CSF et la FPFCB.

En juillet dernier, la Cour d’appel avait maintenu la décision rendue par la juge Russell en 2016. Dans ce jugement, la juge avait estimé que le CSF et les autres plaignants n'avaient pas réussi à prouver que la province les pénalisait dans sa façon de calculer le financement des écoles publiques.

L’avocat du CSF, Mark Power, avait déjà laissé entendre l’été dernier que selon lui la cause pouvait intéresser la Cour suprême du Canada. Il avait indiqué que la Cour d’appel avait contourné des enseignements de la Cour suprême du Canada.

La Cour suprême pourrait mettre quelques mois avant d'annoncer si elle entend ou non l'appel.