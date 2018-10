Tous les ingrédients étaient là hier à Edmonton pour former les tornades. Il y avait de l’air chaud et humide qu’un front froid est venu soulever formant ainsi des nuages d’orages violents. Jocelyne Blouin, météorologue

Un phénomène qui frappe dans tout le Canada

On va se souvenir longtemps de cette tornade du 21 septembre 2018 à Gatineau. On a recensé 326 bâtiments et 1686 logements endommagés ou détruits. 1762 résidents se sont inscrits sur la liste des sinistrés.

Heureusement, la tornade n’a pas causé de décès. D’autres régions du Canada n’ont pas eu cette chance.

Le 31 juillet 1987, la ville d’Edmonton en Alberta était frappée de plein fouet par une tornade. Cette dernière se situait à l’échelon F4 (et peut-être F5) sur l’échelle de Fujita.

Les vents virevoltaient à près de 400 kilomètres à l’heure. Des grêlons, certains de la taille de balles de tennis, se sont abattus sur la ville.

Dans un reportage du 1er août 1987 présenté au Téléjournal, la météorologue Jocelyne Blouin explique pourquoi ce phénomène a frappé la capitale de l’Alberta. Elle nous rappelle aussi que les Albertains subissent les foudres d’une vingtaine de tornades par année.

La tornade du 31 juillet 1987 est exceptionnelle par l’ampleur de la destruction qu’elle a laissée et le nombre de blessés et de morts. La tornade laisse un sillon de destruction sur près de 40 kilomètres de long.

La tornade tue aussi 27 personnes, dont 12 décès dans ce qu’on appelle l’allée des raffineries à Sherwood Park, en banlieue d’Edmonton.

Des centaines de bâtiments sont détruits alors que des centaines de personnes sont blessées.

Le correspondant national Louis Lemieux montre dans un autre reportage présenté au Téléjournal le 1er août 1987 la violence du phénomène.

Les témoignages recueillis par le journaliste sont très durs. Cœurs sensibles, abstenez-vous!

Malgré sa furie, la tornade d’Edmonton n’a pas été la plus meurtrière au Canada comme le confirment ces statistiques :

- 1912 Région de Regina, Saskatchewan, 38 décès

- 1987 Région d’Edmonton, Alberta, 27 décès

- 1946 Région de Windsor, Sud-Ouest de l’Ontario, 17 décès

- 1985 Barrie, Sud-Ouest de l’Ontario, 12 décès

- 2000 Red Deer, Alberta, 12 décès

- 1975 Bonaventure, Québec, 4 décès

L'Outaouais souvent frappé par les tornades

L’Outaouais subit normalement plusieurs tornades dans une année.

La vallée de la Gatineau et le nord-ouest de la région est propice à ces très fortes différences de température. C’est pourquoi il y a plus de tornades dans ces régions qu’il y en aurait, disons, dans le sud du Québec. Émile André, météorologue

La région d’Ottawa, par exemple, était frappée en moyenne par quatre ouragans annuellement à l'époque. C'est ce que rapporte le journaliste Jean-Paul Chénard dans un reportage présenté le 17 juin 1986 au Téléjournal.

En 1983, 1984 et 1985, le village ontarien de Westport, situé dans la région du Grand lac Rideau, est frappé par des tornades.

D’autres tornades ont aussi ravagé l’Outaouais québécois, comme le 24 juin 1972, à Maniwaki qui a fait deux morts.

Le 22 juin 2007, la communauté manitobaine d’Elie à 40 kilomètres à l’ouest de Winnipeg a eu le malheur d’être frappée par la plus violente tornade que le Canada n'a jamais subi.

Les vents ont atteint l’échelon F5 maximum de l’échelle Fujita et soufflaient à plus de 420 kilomètres à l’heure.

C’est la seule tornade recensée qui aurait atteint cette intensité au Canada. Il y a eu pour un million de dollars de dégâts à Elie, mais personne n’a été tué.