La pension Velder est diffusée tous les soirs de la semaine à 19 h pour 15 minutes, et ce, jusqu'en 1942. Le feuilleton radiophonique raconte les péripéties entourant une pension familiale tenue par une veuve et ses deux enfants dans la grande ville de Montréal.

Notre montage d’archives vous offre quelques extraits de l’émission et des effets sonores qui l’accompagne. On y entend aussi l’auteur Robert Choquette qui se raconte sur cette œuvre qu’il a écrite et réalisée avec Guy Mauffette et Lucien Thériault. Auparavant, le prolifique auteur avait signé pour CKAC le tout premier feuilleton radiophonique au Québec : Le curé du village.

Après avoir offert une fresque de la vie dans un petit village de campagne, Robert Choquette dépeint dans La Pension Velder la vie citadine. Les intrigues amènent l’auditeur aux quatre coins de la métropole québécoise.

La Pension Velder fait connaître de nombreux comédiens. Vous reconnaîtrez dans notre album photos Judith Jasmin – devenue plus tard journaliste – qui incarne Élise, la fille de Joséphine Velder. Cette Madame Velder, une veuve qui tient la pension familiale, est jouée par la doyenne Jeanne Maubourg. Parmi la distribution d’une vingtaine de comédiens, on compte également André Treich, Mia Riddez, Olivette Thibault, Clément Latour et Juliette Béliveau.

Le téléroman « La Pension Velder » a commencé à l'automne 1957 Photo : Radio-Canada/Henri Paul

À l’automne 1957, la populaire émission est reprise à la télévision de Radio-Canada. Le succès sera encore une fois au rendez-vous avec Lucie de Vienne dans le rôle de la veuve Velder, Françoise Faucher dans celui de sa fille et Robert Gadouas, celui de son fils.