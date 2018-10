L’homme de 56 ans fait face à une cinquantaine d’accusations de braquage à domicile, d’enlèvement, de tentative de meurtre et de meurtre.

Il aurait commis de nombreuses introductions par effraction dans les années 2000 à Montréal et à Laval. Selon la poursuite, il entrait chez des gens qu’il menaçait ensuite avec une arme à feu en leur réclamant de l'argent.

C’est ce qui est arrivé au premier témoin, Frank Dike, lorsqu’il est rentré chez lui tard le soir, le 16 juillet 2006, après une partie de tennis. Ce consultant financier, qui habitait à Verdun, a alors remarqué que le climatiseur n’était plus dans sa fenêtre.

M. Dike a raconté qu'un homme masqué qui portait un foulard sur la tête l'attendait dans le sous-sol. Le voleur lui a demandé de l'argent et lui a dit de ne pas bouger. Le témoin n'a pas écouté et a tenté d’éloigner l'arme du voleur, qui a tiré deux coups de feu, l’atteignant d’abord au doigt, puis dans le bas du dos. M. Dike a réussi à s'enfuir et s’est réfugié près de chez lui.

Le procureur de la poursuite, Louis Bouthillier, a demandé au témoin s'il reconnaissait M. Neverson.

L'accusé, qui suivait jusque-là le témoignage avec une certaine nonchalance, a dû saisir son bras droit, soudainement secoué par un tremblement.

Frank Dike a répondu que le voleur était masqué, mais qu'il était sûr que c'était un Noir, notamment à cause de son accent des Caraïbes.

Fait inhabituel : le procès se déroule devant un juge seul plutôt que devant un jury, ce qui signifie que la poursuite a donné son accord, comme le prévoit l’article 473 du Code criminel.

Septimus Neverson a été arrêté par des enquêteurs du Service de police de la Ville de Montréal en février 2015 à Port of Spain, capitale de Trinité-et-Tobago, d’où il est originaire. Il faisait l’objet d’un mandat d’arrestation international. Il a ensuite été extradé au Québec pour y subir son procès.

En 1998, il avait été déclaré coupable de l'homicide involontaire de Jean-Guy Gauthier survenu dans le quartier Pointe-Saint-Charles, à Montréal, lors d'une violation de domicile.

Avec des informations de Karine Bastien et de Marc Verreault