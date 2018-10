Le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, a voté en premier. Il s’est présenté peu avant 10 h à son bureau de vote à l’Assomption, au nord-est de Montréal.

À sa sortie, il a invité les électeurs à se prévaloir de leur droit. « Je comprends qu’il y a eu beaucoup de cynisme, mais il faut aller voter », a souligné M. Legault. « C’est une lutte serrée entre la CAQ et le Parti libéral, ça se peut que, dans votre comté, votre vote fasse la différence. »

Le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, a voté dans sa circonscription de l'Assomption. Photo : Radio-Canada/Mathieu Bolduc

Le chef du Parti libéral, Philippe Couillard, a voté en compagnie de sa femme à Saint-Félicien. Il s'est dit serein au terme de cette longue campagne.

« On a fait une campagne de propositions concrètes », a affirmé M. Couillard. « Ça augure bien pour l'avenir ».

Le chef du PLQ, Philippe Couillard, s'est dit serein. Photo : Radio-Canada/Bruno Boutin

Jean-François Lisée, chef du Parti québécois, s’est, lui aussi, rendu à son bureau de vote, dans le quartier montréalais de Rosemont, avec sa conjointe.

« La mission est accomplie », a-t-il soutenu. Il s’est dit satisfait de sa campagne et de ses rencontres avec les électeurs.

Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, et sa conjointe, Sylvie Bergeron. Photo : Radio-Canada/Sylvain Roy Roussel

La co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, a voté vers 11 h dans sa circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques, à Montréal. Elle a dit avoir hâte de voir le verdict de la population.

Les élections à Radio-Canada

Au tour des Québécois de prendre la parole

Les électeurs sont invités jusqu'à 20 h à exprimer leur choix pour le député qui les représentera à l’Assemblée nationale. La province compte 4000 bureaux de vote répartis dans 125 circonscriptions au Québec.

On dénombrait 6 153 465 électeurs inscrits sur la liste électorale en date du 28 septembre. À ce jour, Élections Québec rapporte que 1 103 206 électeurs ont voté par anticipation, soit 17,93 % des personnes figurant sur la liste.

Lors de la dernière élection provinciale, en 2014, ce pourcentage s’élevait à 19,27 %.

Les Québécois devront choisir parmi 940 candidats qui se présentent pour l'un des 22 partis politiques dûment enregistrés ou s'affichant comme indépendants.

On compte 375 candidatures féminines (40 %) et 565 candidatures masculines (60 %). La moyenne d'âge de l'ensemble des candidats s'établit à 45 ans. Aux élections du 7 avril 2014, on recensait 814 candidats.

Au moment de la dissolution de la 41e législature, proclamée par le lieutenant-gouverneur le 23 août dernier, la répartition des sièges à l'Assemblée nationale était la suivante : 68 députés pour le Parti libéral du Québec (PLQ), 28 députés pour le Parti québécois (PQ), 21 députés pour la Coalition avenir Québec (CAQ), 3 députés pour Québec solidaire (QS) et 5 députés indépendants.

Comment voter?

Au Québec, l'inscription sur la liste électorale à l'adresse de son domicile est obligatoire pour voter. La période d'inscription ou de changement à la liste électorale est maintenant terminée.

Pour pouvoir voter au bureau de scrutin, tout électeur doit présenter une pièce d'identité parmi celles qui sont acceptées : permis de conduire du Québec, carte d'assurance maladie du Québec, passeport canadien, certificat de statut d'Indien ou carte d'identité des Forces canadiennes.

La loi électorale oblige tout employeur à accorder au moins quatre heures consécutives à ses employés pour leur permettre d'aller voter, et ce, sans diminution de salaire ni autre sanction.

Le scrutin en chiffres 4000 bureaux de scrutin

125 circonscriptions

30 000 urnes

25 000 isoloirs

60 000 crayons

Ces élections coûteront 93 millions de dollars aux contribuables, dont 48 millions de dollars en rémunérations et 9 millions de dollars en remboursements des dépenses électorales des partis politiques. Élections Québec embauche 84 000 personnes, dont 60 000 le jour du scrutin.

Suivez la Soirée des élections

Le soir des élections, le chef du PLQ, Philippe Couillard, sera à l’hôtel du Jardin à Saint-Félicien, dans la circonscription de Roberval, où il se présente. De son côté, le chef du PQ, Jean-François Lisée, participera à un rassemblement à l’Usine C, à Montréal. Pour sa part, le chef de la CAQ, François Legault, se trouvera à Québec au Centre des congrès. Les co-porte-parole de QS, Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois, passeront la soirée au Théâtre Olympia à Montréal.

Pour suivre le déroulement de la soirée électorale, Radio-Canada offre une couverture complète. À la télévision, la Soirée des élections, animée par Patrice Roy, sera diffusée à compter de 18 h 30 sur ICI RDI et de 19 h 30 sur ICI Télé. À la radio, Jean-Sébastien Bernatchez sera le chef d’antenne de la Soirée des élections, diffusée sur ICI Première dès 19 h 30. Sur notre site Internet et nos plateformes numériques, vous pourrez suivre instantanément le dépouillement des boîtes de scrutin avec notre module de résultats en direct.