En dépit des hauts cris poussés par le secteur agroalimentaire québécois, M. Charest, qui a participé aux négociations de libre-échange entre le Canada et l’Europe, estime que le Canada a réussi à obtenir ce qu’il pouvait dans les circonstances.

« On est allés chercher le meilleur accord que nous pouvions aller chercher dans les circonstances, a-t-il indiqué. On met fin à la période d’incertitude qui nous faisait mal. M. Trump ne va pas en chercher tant que ça, et dans le secteur automobile il y a également des contraintes nouvelles. »

Dans l’ensemble, je ne vous dis pas que c’est le meilleur [accord] pour nous, on aurait préféré ce que nous avions avant, mais compte tenu de la dynamique de cette négociation-là, on atterrit probablement à l‘endroit où nous pensions atterrir. Jean Charest

La présidente et directrice générale des manufacturiers et exportateurs québécois Véronique Proulx abonde dans ce sens. « Nos membres nous disaient de ne pas toucher à l’ALENA puisqu’ils étaient très satisfaits de l’accord en place », a-t-elle confié en entrevue à ICI RDI.

« C’est sûr que quand on négocie un accord de libre-échange, il y a toujours des secteurs où l’on gagne plus et d’autres qui sont perdants », concède Mme Proulx. « Je pense qu’il y a des gagnants et des perdants dans tous les secteurs, mais globalement on en sort gagnant. Dans ce secteur-là [agroalimentaire], ce que l’on comprend c’est que le gouvernement va venir compenser. Donc, c’est relativement positif. »

« Il y a eu des gains au niveau du commerce en ligne, poursuit Mme Proulx. Au-delà de 150 $ CA de commerce électronique, les tarifs douaniers et les taxes vont s’appliquer. Ça faisait partie des demandes du Canada. »

Il n’y a pas eu beaucoup de pertes non plus. Il y en a eu certaines importantes, mais qui ont peu d’impacts sur le secteur manufacturier. Véronique Proulx

Mme Proulx se réjouit également d’avoir pu conserver le chapitre 19 de l’entente pour le règlement des différends. « Le chapitre 19 sur le règlement des différends fait partie des gains, avance-t-elle. Il a beaucoup servi notamment au secteur du bois d’œuvre. »

Pertes dans l’agroalimentaire et compensations fédérales

« Parmi les secteurs où on a perdu, on pense bien sûr à la gestion de l’offre qui affecte les producteurs et les transformateurs, reconnaît Mme Proulx. Mais le Canada s’est engagé à compenser les producteurs pour l’équivalent des pertes, alors on espère qu’il ira de l’avant et qu’il compensera. »

« Il a toujours été très clair pour moi que nous allions probablement finir par [consentir] une ouverture pour le lait et pour la volaille comme nous l’avons fait pour l’Europe, comme nous l’avons fait aussi pour les 10 pays du Pacifique avec qui nous avons signé le PTP », renchérit M. Charest.

Ce dernier impute la réaction épidermique des politiciens québécois à la rhétorique électorale d’une campagne qui s’achève aujourd’hui.

M. Lisée vient de faire un plaidoyer pour aller voter pour le PQ. Il nous répète les mêmes lignes que le PQ a toujours répétées. Jean Charest

« Le Québec fournit plus de la moitié des produits laitiers au Canada, ajoute M. Charest. Ça a toujours été ça. D’autre part, le système fédéral canadien, c’est plus que juste le secteur automobile et le secteur du lait. Il y a la péréquation, il y a le secteur aéronautique, etc. Il y a plusieurs secteurs. »

M. Charest souligne que le président américain Donald Trump a refusé de renoncer à la sortie de secours que lui procure l’évocation de l’enjeu de sécurité nationale pour contourner les règles de l’entente. M. Trump n’a pas voulu sacrifier cet outil qu’il a découvert dans une loi qui remonte aux années 1960, qui lui permet d’imposer des tarifs, comme il a fait sur l'acier et l'aluminium, en évoquant le prétexte d’enjeu de sécurité nationale.

On sait que c’est un faux prétexte, alors que lui [Donald Trump] dit : "dorénavant je veux pouvoir continuer de faire ça". Jean Charest

M. Charest précise qu’il faudra voir ce qu’il adviendra de l’industrie de l’acier – à qui les États-Unis imposent des tarifs douaniers de 25 % – et au secteur de l’aluminium qui est également entravé.

Quant à la gestion de l’offre, l’ancien premier ministre québécois estime qu’il faudra surveiller un éventuel programme de soutien financier fédéral pour le secteur agroalimentaire québécois. De plus, la période de mise en œuvre de l’accord – que M. Charest estime de 5 à 10 ans – sera également à surveiller.