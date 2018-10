Chaleureusement applaudi par ses conseillers à son arrivée dans la roseraie de la Maison-Blanche, le président Trump a salué ce nouvel accord, qui restaure, selon lui, « l’équité et la réciprocité » dans les relations commerciales entre les États-Unis et leurs voisins, le Canada et le Mexique.

Félicitant le premier ministre Justin Trudeau et son équipe pour le travail accompli tout au long des négociations, en dépit de différends, Donald Trump a déclaré que les trois pays ont conclu le traité commercial le plus avancé du monde.

Cet accord, a continué Donald Trump, protégera des centaines de milliers de travailleurs américains et fera à nouveau des États-Unis une puissance industrielle, tout particulièrement dans le domaine de l’automobile.

Grâce à cet accord, les États-Unis seront de nouveau une puissance industrielle. Donald Trump, président des États-Unis

Le président Trump à son arrivée au Rose Garden de la Maison-Blanche. Photo : Reuters/Leah Millis

Très fier des concessions obtenues du Mexique, du Canada et des autres pays avec qui son gouvernement a renégocié des accords commerciaux, le président a vanté sa politique qui consiste à faire pression sur ses partenaires en imposant des tarifs douaniers punitifs élevés ou simplement en menaçant de le faire.

Selon Donald Trump, il aurait été impossible d'arracher des concessions au Mexique et au Canada dans la renégociation de l'ALENA s'il n'avait pas « utilisé ce levier ». Le patron de la Maison-Blanche a rappelé au passage que « c'est un privilège de faire du commerce avec les États-Unis et non l'inverse ».

Trudeau, toujours un ami

Questionné sur la détérioration de ses relations avec le premier ministre Justin Trudeau ces derniers mois, Donald Trump a déclaré : « Il y a eu beaucoup de tensions entre nous, je dirais, mais tout s’est réglé autour de minuit la nuit dernière. »

« Beaucoup d’histoires sont sorties au sujet de Justin et moi, mais tout est réglé », a-t-il ajouté.

Justin Trudeau est un homme bien qui aime son pays, qui se bat pour les Canadiens, et c’est ce qu’il a fait. Donald Trump, président des États-Unis

Le nouvel accord

La nouvelle mouture de l'entente commerciale de libre-échange a été officialisée dimanche soir par une déclaration commune du représentant au Commerce des États-Unis, Robert Lighthizer, et de la ministre des Affaires étrangères du Canada, Chrystia Freeland.

L’accord, qui englobe l’entente commerciale conclue cet été entre Washington et Mexico, a été rebaptisé Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC), « un nom qui sonne bien à mes oreilles », a ajouté le président Trump, heureux de la disparition du terme ALENA.

En vertu de cette nouvelle entente, conclue au terme de plus d'un an de négociations tendues, voire acrimonieuses, les États-Unis obtiennent un meilleur accès au secteur laitier canadien qui est protégé du dumping américain depuis des décennies par le système de gestion de l’offre.

Des concessions dans la gestion de l'offre

Selon les informations qui ont filtré de l’entente jusqu’ici, le Canada aurait concédé une ouverture 3,59 % de son marché des produits laitiers aux producteurs américains. Une demi-victoire pour l’administration Trump, qui réclamait au départ l’abolition pure et simple du système de gestion de l’offre canadien.

Rappelons qu’Ottawa avait déjà accepté de céder 2 % du marché laitier à des producteurs étrangers dans le cadre de l’accord de libre-échange avec l’Europe et 3,25 % dans le Partenariat transpacifique.

Fin de la classe 7 sur le lait diafiltré

Le nouvel accord comprend aussi l’élimination de la classe 7 sur le lait diafiltré.

Objet d’un bras de fer entre Washington et Ottawa depuis des années, le lait diafiltré est une substance laitière qui entre dans la fabrication industrielle de plusieurs produits, dont le yogourt et le fromage.

Or, le lait diafiltré n’étant pas soumis aux normes de l’ALENA, les producteurs américains pouvaient l’exporter au Canada sans payer les tarifs douaniers prévus dans l’accord.

Pour atténuer l’impact du lait diafiltré américain sur le marché canadien, les producteurs et transformateurs avaient créé la classe 7 dans la gestion de l’offre. Cet article maintenait artificiellement le prix du lait diafiltré canadien plus bas que celui des Américains pour inciter les transformateurs d'ici à acheter du lait diafiltré canadien.

Cette disposition que dénonçaient les producteurs américains sera désormais abolie.

Statu quo dans le dossier de l'aluminium et de l'acier

En dépit de tous ses efforts, Ottawa n’a pas non plus réussi à obtenir la garantie que Washington ne brandira plus la menace de l’article 232, qui permet au président Donald Trump d’imposer des tarifs douaniers aux produits étrangers au nom de la sécurité nationale.

Ce prétexte avait permis aux États-Unis d’imposer des tarifs douaniers sur les importations d’acier et d’aluminium en provenance du Canada en mai dernier.

La nouvelle entente négociée entre le Canada et les États-Unis prévoit que les tarifs douaniers, qui s'élèvent respectivement à 25 % pour l'acier et à 10 % pour l'aluminium, soient maintenus tels quels.

Du côté de l’industrie automobile, où plane aussi la menace de l'article 232, des plafonds seraient imposés sur les exportations de voitures et de composantes en provenance du Canada.

Des sources gouvernementales ont indiqué à CBC qu’elles espéraient clarifier la question de l'article 232, sur laquelle les deux parties n’ont pas trouvé consensus avant que le Canada ne ratifie le nouvel accord.

Le mécanisme d’arbitrage de conflits maintenu

Ottawa a toutefois eu gain de cause sur la question du chapitre 19, qui demeure inchangé. Cher aux négociateurs canadiens, ce chapitre, qui confie à des comités indépendants la tâche de régler les différends entre gouvernements et entreprises, avait notamment été utile dans les dossiers du bois d'oeuvre et du litige qui opposait Boeing à Bombardier.

Il empêche les tribunaux américains de trancher en cas de litiges entre les États.

L’exception culturelle intacte

Le Canada a aussi obtenu le maintien de la clause de l'exception culturelle, qui protège la culture canadienne du libre marché. Cette exemption – qui devrait être modernisée pour s'adapter aux Netflix et Spotify de ce monde, selon certains –, fait en sorte que les biens culturels ne seront pas traités comme les autres produits commerciaux.

Le nouvel accord, valable pour les 16 prochaines années, prévoit aussi une modification de la clause crépusculaire, qui forcera désormais les pays partenaires à réviser les termes de l'entente tous les six ans.