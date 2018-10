Dominique Michel (à ICI RDI) : « Quand je suis arrivée en France, il m’avait fait engager chez Patachou pour que je puisse travailler un peu. On était vraiment des amis. Il a été très gentil pour moi. Charles, c’était un homme très très très humain et généreux. Je garde un très grand souvenir agréable de lui. Je suis une admiratrice inconditionnelle. »

Denise Filiatrault (à ICI RDI) : « Je l’ai connu à la fin des années 40, j’avais 17 ans. Il est arrivé sur scène avec Pierre Roche, les gens se moquaient de lui, le trouvaient pas beau, pas intéressant. Quand il s’était mis à chanter, il bougeait mieux qu’ Elvis Presley, c’était extraordinaire. C’est aussi lui qui m’a présenté mon mari, Jacques Lorain. »

Isabelle Boulay (à Médium large) : « Je garde de lui des souvenirs magnifiques. [...] Aznavour était une légende pour moi. »

Lara Fabian (Twitter) : « Un géant de la chanson nous a quittés. Je suis profondément attristée par le départ de celui qui nous a tant appris et tant donné. »

Danielle Odera (à Gravel le matin) : « Quelle tristesse! C’était un homme très attaché à ce qu’il avait déjà vécu, à l’amitié. Il était très attaché au Québec. »

Alain Delon (à l'Agence France-Presse) : « Je suis fracassé. Je suis complètement bouleversé. Je prends son décès en pleine gueule. J'aime cet homme. Je le connais depuis mes débuts. On a débuté pratiquement ensemble. »

Michel Drucker (interrogée par le magazine Le Point) : « Il y a 6 jours, il chantait encore à Tokyo et Osaka. Il est revenu fatigué, mais heureux de cette tournée. Certes, il marchait plus lentement, mais avait conservé une mémoire intacte et une volonté hors norme. Il avait conservé une curiosité inextinguible. Il me recommandait de jeunes artistes, des rappeurs souvent, qui lui avaient tapé dans l'oreille. »

Laura Smet : « Profondément triste monsieur Charles Aznavour. Merci pour tout ce que vous nous avez donné. Les plus grands sont partis. Ton fils spirituel [Johnny Hallyday, père de Laura Smet] va t'accueillir parmi les étoiles. »

Mireille Mathieu (interrogée par la radio française RTL) : « Charles c'était le roi, le patriarche de la chanson française, il va rejoindre le paradis des chanteurs... Il représentait la chanson française dans le monde entier… »

Julien Clerc (sur Twitter) : « Une grande plume française nous quitte... Un immense compositeur-interprète nous laisse ses chansons souvent avant-gardistes en souvenir de lui… Un grand "explorateur de la jungle des sentiments" s’en va… Mon cher Charles je vous admirais tellement. »

Zaz (à la radio française Europe 1) : « Quand je chantais avec lui, j'avais l'impression de chanter avec mon grand-père. Il touchait à tout, il voulait tout comprendre. Il était boulimique de savoir. [...] J’écoutais ses conseils et j’essayais de les appliquer. »

Alain Souchon (à RTL) : « J'ai toujours eu l'impression que j'ai toujours vécu en entendant des chansons de Charles Aznavour. [...] Ce qui était bien avec Charles Aznavour, c'est qu'il faisait des musiques intemporelles, qui plaisait partout dans le monde : jazzy, variété... et puis il racontait des histoires. »

Line Renaud (à RTL) : « C'était une force de vie, c'était un défi de durée. Il me disait toujours : j'ai un aïeul qui a été jusqu'à 100 ans, je ferai peut-être mieux que lui, il ne pensait certainement pas s'éteindre à l'âge de 94 ans... et moi non plus. »

Maxime Le Forestier (à RTL) : « Il avait introduit dans la chanson française le corps, la sensualité. C’était important pour lui de rester saltimbanque. »

Benjamin Biolay (Twitter) : « Le vrai boss vient de nous quitter. Un guide, un maître, je vous aime Charles. Dur de ne pas pleurer. Hasta pronto señor Champagne. »