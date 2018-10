Dans ce jeu, vous incarnez le G bleu du logo de Google et vous tentez de retrouver les autres lettres qui vous accompagnent habituellement. L’aventure prend place sur le campus de Google à Mountain View, en Californie, et prend de 30 à 60 minutes à compléter.

Pour démarrer une partie (en anglais seulement), vous devez vous rendre sur une page anglophone de Google et effectuer une recherche avec les mots clés « text adventure ».

Une fois que les résultats s’affichent, appuyez et maintenez enfoncées les touches Ctrl, Shift et J (Cmd, Option et J si vous êtes sur utilisez MacOS). La console de programmation s’affichera alors et vous pourrez relâcher les touches.

Dans la console, un message vous demandera si vous voulez jouer à un jeu, ce à quoi vous devrez répondre « yes » et appuyer sur Entrée.

Une description de l’histoire et des lieux qui vous entourent dans le jeu apparaîtra et vous devrez interagir avec le monde en vous servant des commandes suivantes : north, south, east, west, up, down, grab, why, inventory, use, help, exits, map et friends. Comme dans les vieux jeux d’aventure textuelle, il ne faut pas inscrire des phrases complètes pour que les commandes soient comprises.