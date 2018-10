Ernie Lamont

Ernie Lamont, candidat à la mairie de Windsor. Photo : Radio-Canada/Jason Viau/CBC

Ernie Lamont, un résident de Windsor de 71 ans, se présente pour la quatrième fois à la mairie. S'il ne gagne pas cette fois-ci, il s'agira de sa dernière campagne électorale. Son surnom The Bacon Man, qu'il s'est lui-même attribué, vient du fait qu'il oeuvre dans le commerce de bacon et viandes froides depuis 40 ans. Selon M. Lamont, Windsor doit redevenir génial . Il cite d'ailleurs le président des États-Unis, Donald Trump, comme un exemple pour sa plateforme et souhaite ouvrir un deuxième casino à Windsor.

Que représente le français à Windsor pour lui?

Nous avons des écoles secondaires et primaires en français en ce moment. Je suis aussi marié à une Vietnamienne qui envoie son garçon prendre des cours de français 2 à 3 fois par semaine. Je crois que c'est une deuxième langue comme une autre, et que nous avons assez d'argent dans les coffres de la ville pour préserver les écoles françaises. Je suis intéressé à préserver le français, mais je pense que ça passe par les écoles , répond-il.

Je ne forcerai personne à apprendre le français. S'ils veulent aller à l'école française, ils iront. Je n'ai pas de problème, non plus, avec le lever du drapeau franco-ontarien en permanence [à Windsor], par contre, je ne crois pas que le français ait sa place en politique. Nous sommes en Ontario et ce n'est pas nécessaire de connaître le français. Le français n'est important qu'au Québec, au Nouveau-Brunswick et pour les francophones. Si les gens ne veulent pas l'apprendre, ce n'est pas un problème pour moi , ajoute le candidat.

Matt Marchand

Matt Marchand est candidat aux élections municipales de Windsor. Photo : CBC/Kaitie Fraser

Matt Marchand est un homme d'affaires de Windsor qui est depuis longtemps impliqué en politique municipale. L'homme de 50 ans a travaillé pendant douze ans au sein du cabinet de l'ancien maire de Windsor, Michael D. Hurst. M. Marchand a aussi été le président de la Chambre de commerce régionale de Windsor-Essex jusqu'à ce qu'il se présente officiellement pour la mairie à l'été 2018.

Quelle est sa vision du français s'il est élu?

En tant que maire, je ferais en sorte que les francophones aient un meilleur accès aux services municipaux. Je voudrais que l'on abolisse le statu quo pour que l'information circule mieux vers les citoyens. Je demanderais aussi aux francophones de me donner leurs suggestions. Je ne sais pas si la loi demande qu'au moins une personne par département parle français, mais je pourrais regarder cela , répond-il.

Je voudrais promouvoir l'immersion française dans les écoles. J'ai moi-même des ancêtres français, du côté de ma mère, des Ouellette, et du côté de mon père, des Marchand. La promotion du français pour moi serait la célébration des deux cultures qui ont fondé le Canada: la France et la Grande-Bretagne. Pour ma part, je ne parle pas assez bien français et j'en suis déçu. Par contre, j'ai parlé un peu français lorsque j'étais en Europe pendant mes études , ajoute le candidat.

Franz Dyck

Frank Dyck, candidat à la mairie de Windsor. Photo : Radio-Canada/Jason Viau/CBC

Franz Dyck est natif de Leamington et réside présentement à Windsor. L'homme de 49 ans est un agriculteur à la retraite qui souhaite améliorer la qualité de vie dans sa ville par le transport en commun et l'énergie verte. Il s'agit de sa première expérience en politique.

Quel est son rapport avec le français et sa vision s'il devient maire de Windsor?

Je supporte la communauté française. Je n'ai eu que trois années de cours de français lorsque j'étais jeune, mais je n'étais pas capable de suivre à un certain moment. Je souhaiterais avoir mieux appris cette langue. Cependant, je ne crois pas que le français soit plus important que les autres langues, telles que la langue allemande, qui est celle de ma famille. Même si je ne parle pas très bien allemand, c'est important pour moi , explique-t-il.

Chacun a le droit d'apprendre la langue qu'il veut, et s'il est intéressé, il peut le faire. Les institutions ne peuvent pas forcer quelqu'un à faire cela. J'ai le pressentiment que le français va devenir de plus en plus populaire, à cause des lois qui changent. Ça va arriver. Toutefois, l'anglais est plus important ici, c'est la langue dominante , ajoute-t-il.

Drew Dilkens

Le maire sortant de Windsor, Drew Dilkens. Photo : Radio-Canada/Jason Viau/CBC

Drew Dilkens est le maire de Windsor depuis quatre ans. Il détient un doctorat en administration des affaires et siège sur le conseil de ville depuis 2006. L'homme de 46 ans a par le passé fait du bénévolat avec Crime Stoppers et Goodfellows.

Comment s'y prendrait-il pour raviver le français et l'héritage francophone à Windsor?

Comme je l'ai promis, je ferais en sorte que le drapeau franco-ontarien soit levé de manière permanente à l'hôtel de ville. Je trouve aussi très important de revitaliser le quartier historiquement francophone de Sandwich et de souligner l'héritage français de celui-ci. J'envisagerais aussi de faire adhérer Windsor à diverses associations francophones pour le bien des citoyens , explique-t-il.

Les gens ne le savent peut-être pas, mais mes deux enfants sont à l'école française et je suis content qu'ils aient l'occasion que moi je n'ai pas eue. Lorsque j'étais fonctionnaire pour le gouvernement fédéral, j'ai compris l'importance professionnelle du bilinguisme. J'aurais souhaité mieux parler cette langue et je veux offrir à mes enfants plus de possibilités , ajoute-t-il.

Tom Hensel

Tom Hensel, candidat à la mairie de Windsor. Photo : Radio-Canada/Jason Viau/CBC

Tom Hensel est un ancien avocat originaire de la région de Windsor et un entrepreneur. L'homme de 52 ans a obtenu un diplôme de l'Université York. Il fait du bénévolat au sein de diverses organisations dans la région de Windsor-Essex.

M. Hensel a été contacté par Radio-Canada à maintes reprises. Toutefois, le candidat n'a pas répondu aux demandes d'entrevue concernant le français à Windsor.