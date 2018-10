Un texte de Jonathan Jobin

Pourtant, Nicolas Villeneuve était loin de se douter qu'il participerait un jour à ce type d'événement. La vie du jeune sportif a failli basculer il y a quelques années, à la suite d'un accident de véhicule tout-terrain. « Je ne respirais plus et mes amis ont appelé une ambulance. On a craint pour ma vie à l'hôpital parce que j'avais les deux poumons perforés. J'avais toutes les côtes cassées ou lacérées. J'avais aussi la rate perforée et je faisais une hémorragie interne », raconte le jeune homme, qui a passé une dizaine de jours à l'hôpital.

Nicolas Villeneuve croyait qu'il ne pourrait plus faire de sport après avoir subi un important accident de véhicule tout-terrain Photo : Images : Facebook

À ce moment, l'adolescent, un joueur de hockey, de soccer et un champion d'athlétisme, croyait bien qu'il ne pourrait plus faire de sport. « Je me demandais si j'allais être capable de courir encore un jour. J'ai vraiment eu peur », dit celui qui avait découvert les courses Spartan quelques semaines avant son accident.

C'est sa motivation à participer à ces courses qui lui a permis de traverser les moments difficiles après l'accident. « J'ai toujours aimé l'adrénaline que procure le sport. Le Spartan Race, c'est un beau mélange des capacités physiques et psychologiques. J'ai arrêté tout le reste pour me concentrer là dessus », poursuit le coureur qui a fait fi des nombreux obstacles devant lui pour se rendre au Championnat du monde.

Le jeune athlète de Saint-Sixte, Nicolas Villeneuve, lors du Championnat du monde de Spartan Race au Lac Tahoe en Californie Photo : Courtoisie / Nicolas Villeneuve

Après mon accident, j'ai eu des moments où je voulais abandonner. Mes temps n'étaient pas les mêmes et je ne soulevais plus les mêmes poids au gymnase. Je voulais lâcher, mais mes parents et mes amis m'ont aidé à passer ces obstacles. Ils m'ont beaucoup poussé. Nicolas Villeneuve, participant au Championnat du monde de Spartan Race

Toute une expérience face aux meilleurs de la planète

L'athlète saint-sixtois n'avait pas d'objectifs trop élevés en arrivant au Championnat du monde en Californie. Il a tout de même été frappé de plein fouet par la réalité de cette course difficile. « J'étais le 2e plus jeune qualifié. J'y allais vraiment pour l'expérience et pour voir le calibre international », explique Nicolas Villeneuve, qui a trouvé difficile l'adaptation à la course en altitude.

« Le mont est à 8 200 pieds d'altitude. Tu vois que c'est une autre game qu'au Canada ! Il y a un gros changement d'oxygène et il faut s'habituer à ça. Mes jambes m'ont un peu lâché. Je n'étais pas nécessairement préparé pour ça », poursuit le garçon, qui a tout de même terminé au 4e rang chez les moins de 20 ans.

Nicolas Villeneuve a participé au Championnat du monde de Spartan Race, en Californie Photo : Courtoisie / Nicolas Villeneuve

Même s'il a adoré son expérience, Nicolas Villeneuve a parfois trouvé la course pénible. Il a terminé en 3h44min20sec, bon pour le 127e rang sur 182 compétiteurs.

« Il y a un moment au sommet de la montagne où tu nages environ 5 minutes dans un lac qui est à 3-4 degrés. Tu ne sens plus ton corps et j'avais le goût de tout abandonner. Je me suis remis en question, je me suis demandé pourquoi j'étais rendu là », décrit l'athlète, qui a poursuivi l'expérience malgré la douleur.

Nicolas Villeneuve lors d'une course Spartan Race, au Canada Photo : Courtoisie / Nicolas Villeneuve

Il raconte avoir emmagasiné une tonne d'expérience et pris conscience de ses lacunes. Il compte travailler plusieurs points au cours de la prochaine année pour être plus compétitif lors de son prochain Championnat du monde. « La majorité des athlètes sont dans la fin vingtaine ou le début trentaine. Ça me donne encore 10 ans pour améliorer mon niveau ! Je suis déjà heureux de mon année, j'ai terminé trois fois dans le top-10 dans les courses au Canada, j'ai mieux performé que j'aurais cru », explique Villeneuve avec sagesse.

De toute façon, peu importe son rang, Nicolas prouve un peu plus à son entourage, à chaque course Spartan, que tout est possible.