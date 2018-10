Cette mise à jour est offerte dans « 80 régions du monde » non spécifiées, selon le blogue officiel de Google.

Pour activer cette nouvelle fonction, les utilisateurs doivent tout d’abord indiquer leurs trajets habituels dans les options de l’application.

Une fois que Google Maps connaît cette information, l’application peut consulter les données de transport historiques et en temps réel pour vous prévenir des retards et ajuster votre heure de départ suggérée.

Les sources de retards indiquées

Un nouvel onglet permettra également d’avoir un aperçu en temps réel de l’état du réseau routier et de connaître les sources de retards. Lorsque votre trajet risque d’être rallongé par un événement exceptionnel, l’application vous proposera un chemin alternatif.

Une fois dans votre voiture ou en marche vers votre arrêt d’autobus, Google Maps vous préviendra et vous proposera un chemin plus rapide si l’état de votre trajet change.

Google a également ajouté un nouveau mode permettant de prévoir des trajets incluant à la fois un segment en voiture et un autre en transports en commun, pour les personnes qui doivent conduire jusqu’à la gare, par exemple.

Dans ce mode, les retards routiers et les retards des transports en commun sont pris en compte. Le temps de marche entre votre descente du transport en commun et votre point d’arrivée est également calculé.

La position exacte des véhicules

Et comme c’est déjà possible de le faire dans d’autres applications semblables, Google Maps indiquera bientôt la position exacte du prochain autobus, métro ou train sur votre trajet en direct. Dans certaines villes, il sera même possible de connaître la capacité restante du véhicule.

Il sera bientôt possible de connaître la position exacte des bus, des métros et des trains sur Google Maps. Photo : Google

Enfin, Google a pensé à ajouter une fonction qui manquait depuis longtemps : un contrôleur de musique. Les utilisateurs de Spotify, d’Apple Music et de Google Play Music pourront donc mettre leur musique en pause ou sauter une chanson sans quitter le mode GPS de Google Maps.

Toutes ces fonctions ont commencé à être déployées auprès de certains utilisateurs de Google Maps. De plus en plus de personnes y auront accès au cours des prochaines semaines.