Linda Godard, membre de l’équipe initiatrice du projet, élève des alpagas à McKerrow, à l’ouest du Grand Sudbury. Elle en vend la viande et les produits artisanaux dérivés au marché des fermiers estival.

Nous avons simplement décidé d’aller voir s’il y avait un endroit qui était disponible. C’était un besoin que nous avions et nous nous sommes rendu compte que plusieurs autres vendeurs le voulaient aussi , explique-t-elle.

Elle ajoute qu’après avoir dévoilé sur les réseaux sociaux sa volonté de mettre sur pied la nouvelle initiative, le comité organisateur a aussi reçu des réponses encourageantes de la part du public.

Le nouveau marché des fermiers se tiendra les samedis entre 9 h 30 et 13 h 30. L’espace réservé dans le centre commercial peut accueillir près de 40 vendeurs.

Le marché des fermiers habituel est une initiative de la Ville du Grand Sudbury et a lieu les jeudis et samedis, respectivement devant le parc Bell et au centre-ville. Photo : Radio-Canada/Justine Cohendet