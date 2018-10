« Un nouvel accord merveilleux », « une transaction historique ». Dans sa première réaction sur Twitter lundi matin, le président Trump n’a pas manqué de bons mots à propos de la nouvelle mouture de l’ALENA, qu’il avait déjà qualifié de « désastre » et du « pire accord peut-être jamais signé ».

L'enthousiasme du président s'est aussi fait sentir pendant sa conférence de presse.