L’application irait chercher les informations sur les arbres qui sont déjà présents dans la rue, dans le quartier, ferait un calcul de ce qu’on appelle la diversité fonctionnelle et suggérerait un certain nombre d’espèces à planter qui viendrait augmenter le plus possible cette diversité fonctionnelle-là , résume le directeur scientifique de l’ISFORT, Christian Messier.

Si on commence maintenant à planter cette diversité d’espèces-là, on va éviter ce genre de problème-là dans le futur. Christian Messier, directeur scientifique, Institut de la forêt tempérée

Le couvert forestier de la Ville de Gatineau n’est pas très diversifié. Il est par conséquent vulnérable aux parasites et aux espèces invasives. La Ville de Gatineau compte par exemple raser de 40 000 à 50 000 frênes sur son territoire en raison de la menace que pose l’agrile du frêne, une opération qui coûtera aux alentours de 1,5 million de dollars.

On a souvent des rues où c’est juste des frênes […] où c’est juste des érables. Il suffirait juste qu’il y ait un insecte qui vienne attaquer nos érables et on aurait encore énormément de trous dans nos quartiers , ajoute-t-il.

L’application que M. Messier et son équipe développent — baptisée iFORUrb — permettrait aussi aux villes de choisir une essence d’arbre pour combler certains besoins spécifiques.

Le choix pourrait être fonction de certains services que ces arbres-là produisent parce que dans l’application, on aurait un calcul des services , explique M. Messier. Par exemple l’atténuation de la lumière pour les îlots de chaleurs, parce qu’il y a certaines espèces qui ont un feuillage beaucoup plus dense.

Les développeurs vont présenter le fruit de leur travail au reste du monde, lundi, à l’occasion du Congrès international sur la foresterie urbaine, qui se tient à Vancouver. iFORUrb devrait être lancée officiellement d’ici les prochaines semaines.

Avec les informations de Rachel Gaulin