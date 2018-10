La première arrestation a eu lieu vendredi vers 23 h sur le pont des Draveurs. Le conducteur âgé de 17 ans et résident de Gatineau dépassait la limitation de vitesse de 65 km/h.

Soumis à la mesure zéro alcool, il a reçu un constat d’infraction de 484 $ et l’ajout de 4 points d’inaptitude à son permis de conduire en plus de constat d’infraction de 957 $ et l’ajout de 14 points pour son excès de vitesse , a indiqué la SQ dans un communiqué diffusé lundi. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours.

Le lendemain, les policiers de la SQ ont intercepté deux motocyclistes après avoir été alertés par un citoyen. Ils conduisaient de façon erratique dans le secteur Masson-Angers sur l’autoroute 50 en direction ouest.

Un homme de 43 ans et une femme de 42 ans, tous deux de Gatineau, ont été libérés sur citation à comparaître le 17 janvier 2019 au Palais de justice de Gatineau où ils pourraient faire face à des accusations de conduite avec les capacités affaiblies. Leur permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours. Une des motos a été saisie pour une période de 30 jours.