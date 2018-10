Jerry Dias souligne que le président américain Donald Trump menaçait d'imposer des tarifs douaniers de 25 % sur les importations de véhicules et de pièces d'auto du Canada, faute d'un accord.

Selon M. Dias, l'industrie ontarienne de l'auto, qui emploie plus de 100 000 travailleurs selon la province, s'en tire à bon compte avec l'Accord États-Unis-Mexique-Canada.

Le chef syndical se réjouit de l'imposition de salaires plus élevés pour les travailleurs de l'auto mexicains dans le cadre du nouvel accord, ce qui selon lui, contribuera à réduire l'exode des emplois vers le Mexique. [L'accord AEUMC] s'attaque au véritable problème, soit les faibles salaires au Mexique , dit-il.

Nous n'avons jamais été en aussi bonne position au cours des 24 dernières années [de l'ALENA]. Jerry Dias, président national d'Unifor

En vertu de la nouvelle entente, les exportations de pièces et de véhicules canadiens aux États-Unis ne seront pas plafonnées, sauf si le président Trump invoquait à nouveau l’article 232 sur la sécurité nationale pour imposer des tarifs douaniers, comme il l'a fait sur l'acier et l'aluminium.

Dans ce cas, le Canada bénéficierait toutefois d'une exemption dépassant largement son volume actuel de pièces et d'automobiles exportés au sud de la frontière.

Revers pour l'industrie laitière

Des vaches laitières (archives) Photo : La Presse canadienne/Darryl Dyck

En revanche, les producteurs laitiers sont consternés au Québec et en Ontario, le nouvel accord ouvrant la porte à plus de produits exportés des États-Unis.

En entrevue à l'émission Y a pas deux matins pareils de Radio-Canada, le directeur général de l'Union des cultivateurs franco-ontariens, Simon Durand, a affirmé qu'il était très déçu .

On a l'impression d'avoir été sacrifié pour protéger d'autres secteurs de l'économie. Simon Durand, directeur général de l'Union des cultivateurs franco-ontariens

Doug Ford « préoccupé »

Le premier ministre ontarien Doug Ford à Washington Photo : Twitter/Doug Ford

Le premier ministre ontarien Doug Ford se dit préoccupé par les concessions quant à la classe 7 sur le lait diafiltré. Objet d’un bras de fer entre Washington et Ottawa, cette classe permettait au Canada d’abaisser les prix du lait diafiltré, qui entre notamment dans la fabrication du yogourt et du fromage, pour faire en sorte que les transformateurs et les producteurs d’ici choisissent un produit canadien plutôt qu’américain.

En abolissant cette classe, le Canada s’engagerait à remonter les prix pour jouer à armes égales avec les États-Unis.

Dans un communiqué, M. Ford affirme aussi qu'il demeure préoccupé par la question des barrières douanières sur les importations d'acier et d'aluminium de l'Ontario.

Durant les négociations, dit-il, nous avions indiqué clairement que toute entente devait faire une priorité des industries ontariennes de l'acier, de l'aluminium, de l'auto et de l'agriculture. Le premier ministre ontarien promet de continuer à défendre vigoureusement ces industries, sans donner de détails.

Ottawa n’a pas pu obtenir la garantie que Washington ne brandirait plus la menace de l’article 232, qui permet au président Trump d’imposer des tarifs douaniers aux produits étrangers au nom de la sécurité nationale.

Le fédéral a toutefois eu gain de cause en matière de règlement des différends. Des comités indépendants continueront à trancher dans le cas de différends entre gouvernements et entreprises.