Brian Masse a fait cette demande à la Chambre des Communes la semaine dernière, et dans une vidéo en direct sur Facebook.

Selon lui, le gouvernement Trudeau doit faire amende honorable après avoir autorisé l'an dernier la construction de ce deuxième pont en aidant les résidents.

Plusieurs maisons abandonnées ont été démolies dans ce secteur pour faire place à l'aménagement du futur nouveau pont et la compagnie qui gère le pont Ambassador réclame l'autorisation de détruire celles qui sont toujours sur les terrains lui appartenant.

Ce que déplore le député néo-démocrate, c'est que ces maisons démolies ne soient pas remplacées par de nouvelles infrastructures.

Selon lui, remplacer ces maisons par des logements abordables permettrait à la population de Sandwich de garder une vitalité semblable à celle qui était présente avant la construction du deuxième pont.