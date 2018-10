Nathalie Paquette et Sylvain Bouffard sont les artisans de la relance de l'unique épicerie de la municipalité de 2000 habitants. C'est sous la bannière L'ami, une flliale de Metro, que le commerce ouvrira.

Les nouveaux propriétaires n'en sont pas à leurs premières armes dans le domaine. Ils ont déjà été à la tête d'une épicerie à Notre-Dame-des-Bois pendant 11 ans. « Être proche des gens, c'est ce qu'on veut faire. C'est l'expérience qu'on aime donner. D'autant plus qu'on a de jeunes adolescentes, de jeunes adultes, on veut en faire un commerce familial qui offria un service de proximité », raconte Mme Paquette.

Si les propriétaires précédents n'ont pas été chanceux, les nouveaux croient fermement que leur projet fonctionnera. « On a eu de fortes négociations au cours de la dernière année au niveau du loyer, ce qui va nous donner un coup de main. On a aussi de l'aide de la SADC et de la MRC de Coaticook qui va nous permettre d'avoir un fonds de roulement afin que nos premières années soient plus faciles. »

On veut s'adapter aux gens pour qu'ils puissent avoir réponse à leurs besoins. On va avoir une épicerie complète, des produits de boucherie qui vont nous démarquer des autres commerces et du prêt-à -manger. On espère avoir une bonne section de produits biologiques et sans gluten. Nathalie Paquette

Les propriétaires souhaitent établir un partenariat avec la Société des alcools du Québec.