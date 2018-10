Il y aura un plan d'action. Les sinistrés sont invités à poser toutes leurs questions , a indiqué Pierre Lanthier, conseiller municipal du district de Bellevue, un des secteurs les plus touchés par des refoulements d'égouts, en entrevue à l'émission Les Matins d'ici.

Pour l'heure, les ingénieurs de la Ville parcourent les rues dans le secteur Bellevue nord.

On sait que le budget de la Ville s'en vient , a poursuivi M. Lanthier. On aura d'importantes décisions à prendre pour aider ces gens-là.

Entre le 25 juillet et le 10 août, la Municipalité a reçu 621 réclamations liées aux pluies diluviennes, la majorité provenant de Gatineau et d'Aylmer, notamment dans les secteurs Bellevue et Whychwood. Des résidents en colère se disaient même prêts à poursuivre la Ville si elle ne prenait pas des mesures assez rapidement.

Plusieurs rencontres avec le maire et des conseillers ont déjà eu lieu. M. Lanthier a noté une certaine satisfaction parmi les sinistrés bien que certains aient encore des inquiétudes.

Selon le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, les premières mesures pour régler les inondations à répétition dans certains secteurs de la Ville pourraient être adoptées dès le prochain budget à la fin de l'automne.