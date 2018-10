Pour Bruno Letendre, président des producteurs de lait du Québec, l’Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC) ne représente pas qu’une ouverture supplémentaire dans la gestion de l’offre, c’est une perte de souveraineté commerciale.

« C’est une entente qui est vraiment négative pour les producteurs. Non seulement on concède, mais le gouvernement américain vient aussi nous dire quelle politique agricole on va avoir », a dénoncé Bruno Letendre en entrevue à RDI.

Je pense que le ministère de l’Agriculture est rendu à Washington. […] Le Canada a cédé sa souveraineté comme ce n’est pas imaginable. Bruno Letendre, président des Producteurs de lait du Québec

Les producteurs ont perdu 28 jours de revenus

Dimanche soir, le gouvernement du Canada a annoncé avoir conclu une nouvelle entente commerciale avec les États-Unis au terme de plus d’un an d’âpres négociations avec l’administration du président Donald Trump.

L’accord, qui prévoit notamment une ouverture de 3,59 % du marché du lait et des produits laitiers canadiens aux Américains, a mis le feu aux poudres entre les producteurs laitiers du pays et le gouvernement Trudeau qui avait promis à plusieurs reprises qu’il ne concéderait rien dans la gestion de l’offre.

Avec les 3,59 % qu’Ottawa a cédés aux producteurs américains, c’est une ouverture de 8,79 % qui a été concédée, au total, aux producteurs étrangers par le gouvernement canadien si on tient compte des 2 % qui ont été cédés dans le traité avec l’Europe et les 3,2 % du Partenariat transpacifique, s’est insurgé Bruno Letendre.

Les producteurs produisent du lait tous les jours donc, 9 % de 365 jours. Les producteurs ont perdu 27 ou 28 jours de leurs revenus. Bruno Letendre, président des producteurs de lait du Québec.

Le lait diafiltré

Or, en plus d’ouvrir davantage le marché canadien aux produits laitiers américains, l’AEUMC comprend aussi l’élimination de la classe 7 sur le lait diafiltré qui est l’objet d’un bras de fer entre Washington et Ottawa depuis des années.

Ce produit laitier développé aux États-Unis est utilisé dans la fabrication industrielle des yogourts, du beurre et du fromage, notamment.

Cette classe 7 permettait au Canada d’abaisser les prix du lait diafiltré pour faire en sorte que les transformateurs et les producteurs d’ici choisissent un produit canadien plutôt qu’américain pour fabriquer leurs yogourts et leurs fromages.

« Au début, quand leur lait diafiltré, qui est conçu pour contourner les règles, a commencé à entrer au Canada, si le gouvernement avait réagi, on n’en serait pas là aujourd’hui », a dénoncé Bruno Letendre. Il donne notre production pour avoir un produit qui a des normes plus faibles aux États-Unis. Et là nous autres faut compétitionner avec ça. »

On paie pour l'inaction du gouvernement et en plus il a négocié à genoux. Et je suis généreux quand je dis à genoux. Bruno Letendre, président des producteurs de lait du Québec

En ce qui a trait à d'éventuelles compensations financières promises par les gouvernements pour éponger les pertes subies par les producteurs, Bruno Letendre n’y voit pas une solution à long terme.

« Les producteurs de lait ne veulent pas de compensation, ils veulent produire leur lait pour les besoins canadiens selon les normes canadiennes », précise-t-il.

Impossible que cet accord soit bon, dit Lampron

Le président des Producteurs laitiers du Canada, Pierre Lampron, a lui aussi fait part de sa vive déception.

« Notre gouvernement nous avait pourtant assuré qu'il ne signerait pas un accord qui serait mauvais pour les Canadiennes et Canadiens », a-t-il fait valoir par voie de communiqué.

Or, estime-t-il, impossible de voir comment cet accord peut être bon pour les « 220 000 familles canadiennes qui dépendent de l'industrie laitière pour gagner leur vie ».

« L'attribution d'un accès additionnel de l'ordre de 3,59 % à notre marché laitier domestique, l'élimination de classes laitières compétitives et les mesures extraordinaires qui limiteront notre capacité d'exporter des produits laitiers auront un impact énorme non seulement pour les producteurs laitiers, mais pour tout le secteur », déplore M Lampron.

La production de lait contribue à plus de 19 milliards de dollars annuellement au PIB du Canada et génère 3,8 milliards de dollars en revenus fiscaux aux gouvernements du pays.

Contrairement aux États-Unis où les producteurs laitiers sont encouragés à produire toujours plus de lait par des subventions de l'État, au Canada, la production laitière est étroitement contrôlée et ajustée pour éviter que les agriculteurs ne produisent plus de lait que la demande. C'est ce qu'on appelle la « gestion de l'offre ». Ce système évite le gaspillage et une baisse des prix du lait sur les marchés en raison d'une trop grande abondance.

Aux prises avec d’énormes quantités de lait que leurs producteurs doivent détruire faute de marché pour l’écouler, les lobbys et les politiciens américains réclament depuis des années l’ouverture du marché canadien pour y vendre leurs produits ce à quoi s'opposent farouchement les producteurs canadiens.