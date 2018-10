L'illustration de Bruce MacKinnon, publié dans le Chronical Herald, montre la dame aux yeux bandés se faisant agresser par un homme qui l'immobilise et lui couvre sa bouche. Il s’agit d’une référence explicite au témoignage de Christine Blasey Ford qui accuse M. Kavanaugh de l'avoir agressée en 1982.

L'agresseur du dessin porte une chemise ornée d'un éléphant, le symbole du parti républicain, sur chacune de ses manches.

Choqué par le témoignage

Comme bon nombre de téléspectateurs, le dessinateur Bruce MacKinnon a été touché par le témoignage de Christine Blasey Ford devant la commission judiciaire du Sénat.

J'ai regardé le témoignage. C'était fascinant. C'était une de ces choses qui nous forcent à retenir notre souffle jusqu'à la fin , raconte-t-il.

Christine Blasey Ford prête serment devant la commission judiciaire du Sénat. Photo : Associated Press/Andrew Harnik

Le caricaturiste dit qu’il s'est senti investi d'une mission pour illustrer ce qu'il considère comme un exemple frappant de la manière dont les allégations d'agressions sexuelles sont traitées en Amérique du Nord.

Au cours d'une année dominée par le mouvement MeToo et les changements que nous espérons qui en découleront, cela me semble être un moment décisif et un tournant pour l'Amérique , souligne Bruce MacKinnon.

Un dessin viral

L'image est devenue virale depuis sa parution, samedi. Des dizaines de milliers de personnes l'ont aimée et elle a été partagée par de nombreuses autres sur les réseaux sociaux comme Twitter et Facebook.

L'ampleur des réactions, tant positives que négatives, a surpris Bruce MacKinnon. Il s'est dit heureux de pouvoir faire avancer ce débat.

J'ai été étonné, mais je suis vraiment encouragé par le fait qu'on en parle autant , dit-il.