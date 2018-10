L’ancien premier ministre prendra la parole lundi matin, afin de défendre le projet de 12,7 milliards de dollars. Le premier ministre actuel, Dwight Ball, a qualifié ce projet de plus importante erreur financière de l’histoire de la province .

Lors de son mandat, Danny Williams a défendu ce projet en affirmant qu’il allait permettre à la province d’être indépendant du Québec pour la production d’énergie. Le projet a cependant été ralenti par des délais de construction et a connu d'importants dépassements de coûts.

Danny Williams a quitté la politique peu après l’annonce du projet, en 2010.

L'ancien premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador Danny Williams Photo : CBC/Bruce Tilley

Des représentants des peuples autochtones, des groupes environnementaux, des ingénieurs et des économistes devraient aussi prendre part aux audiences au cours des prochaines semaines.

La commission d'enquête s'échelonnera sur un an. Près de 2,5 millions de documents seront examinés et plus d'une centaine de personnes seront appelées à témoigner.

La première partie de l’enquête, qui doit se dérouler jusqu’à la mi-décembre, s’attardera aux événements survenus avant que le gouvernement provincial donne officiellement le feu vert au projet à la fin de 2012.