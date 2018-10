Les télévisions diffusent des images de militants des Comités de défense de la République (CDR), qui réclament la rupture avec l'État espagnol, descendant sur les voies ou bloquant les routes.

La voie de train à grande vitesse a été bloquée à la gare de Gérone, à 100 km au nord-est de Barcelone, a confirmé la compagnie des chemins de fer. La régie du réseau routier a signalé sur son site Internet des accès bloqués sur les autoroutes A7, entre Barcelone et Valence, et A2, qui relie la métropole catalane à Madrid.



Les membres du CDR avaient appelé à des manifestations dimanche sur les réseaux sociaux, sous le slogan « Ni oubli ni pardon » et ont mis en ligne des photos des barrages de pneus dressés sur les autoroutes pour bloquer la circulation. Les militants ont aussi pris d'assaut certaines artères de Barcelone et de Lerida, à 165 km à l'ouest de Barcelone, selon la télévision catalane.

Des militants séparatistes catalans ont bloqué la voie d'un train à grande vitesse dans la gare de Gérone. Photo : Reuters/Jon Nazca

Ces actions coup de poing illustrent les divisions entre les séparatistes, dont certains, comme les CDR, reprochent au gouvernement régional de Quim Torra, indépendantiste pur et dur, de ne pas braver l'autorité de l'État espagnol.



Des militants radicaux avaient affronté samedi la police régionale à Barcelone, dans des heurts qui ont fait une trentaine de blessés. La CUP, parti séparatiste d'extrême gauche, avait ensuite réclamé la démission du responsable de l'Intérieur du gouvernement régional, Miquel Buch, qui leur avait reproché le recours à la violence.



Le référendum interdit du 1er octobre 2017, que la police nationale avait tenté d'empêcher dans des interventions brutales, avait été suivi le 27 d'une proclamation d'indépendance de la Catalogne par les députés séparatistes au parlement régional.



Le gouvernement espagnol avait immédiatement mis la région sous tutelle, dissolvant le parlement et démettant le gouvernement régional, dont une partie s'est enfuie en Belgique. Ceux qui étaient restés ont ensuite été arrêtés.



Treize dirigeants séparatistes, dont six vivent en exil, sont inculpés pour rébellion. Le procès devrait s'ouvrir en janvier prochain.