Le procès sera intenté par le ministère de la Justice, qui estime que le gouvernement fédéral, et non les dirigeants de l’État, a le pouvoir exclusif de réglementer la neutralité du Net, rapporte le Washington Post.

Le Congrès avait justement accordé à la Federal Communications Commission (FCC) une telle autorité, pour que les 50 États ne cherchent pas à rédiger leurs propres règles, potentiellement contradictoires, régissant le Web.

Le ministère de la Justice ne devrait pas avoir à dépenser un temps et des ressources précieux pour déposer cette plainte aujourd'hui, mais nous avons le devoir de défendre les prérogatives du gouvernement fédéral et de protéger notre ordre constitutionnel. Jeff Sessions, procureur général des États-Unis

Le 31 août, la Californie a approuvé un projet de loi visant à rétablir, et même renforcer ce principe. Ce projet de loi instaure un traitement égal et non discriminatoire du trafic sur Internet.

Pourtant, les fournisseurs d’accès américains réclamaient depuis longtemps l’abrogation de la neutralité du Net. En les autorisant à faire payer davantage les consommateurs gourmands en données, cette mesure leur permettrait selon eux d’investir dans leurs infrastructures et d’améliorer la qualité du réseau.

De nombreux géants de l'Internet comme Facebook, Google et Netflix se sont opposés à la fin de ce principe, qui garantit aussi l’égalité de traitement de tous les flux de données sur la toile.

Tim Berners-Lee, l'inventeur du Web, a aussi pris régulièrement position pour la défense de ce principe.

Plus tôt ce mois-ci, un porte-parole du président de la FCC, Ajit Pai a critiqué la Californie en qualifiant sa nouvelle loi d’illégale.

Le président de la FCC, Ajit Pai, a dit que la loi californienne est illégale. Photo : Associated Press/Jacquelyn Martin

Le « Golden State » n’est pas le seul État à s’opposer à la FCC. L’État de Washington, le Vermont et l’Oregon ont eux aussi légiféré pour protéger la neutralité du Net, selon le Washington Post.

Le 20 août, les procureurs généraux d’une vingtaine d’États américains ont déposé une plainte contre le régulateur devant les cours d’appel du pays.

Leurs efforts ont été soutenus par des entreprises comme Mozilla et des associations professionnelles représentant des géants de la technologie, notamment Amazon, Facebook et Google, ainsi que des groupes de consommateurs tels que Free Press et Public Knowledge.

Jonathan Spalter, qui dirige USTelecom, a fait valoir qu'au lieu de 50 lois étatiques distinctes, « nous avons besoin que le Congrès se dote d'un cadre national pour l'ensemble de l’écosystème Internet et pour résoudre ce problème une fois pour toutes ».

Le Sénat américain a de son côté voté en mai pour rétablir la neutralité du Net, mais il est peu probable que la mesure soit approuvée par la Chambre des représentants et la Maison-Blanche.

Les nouvelles règles sont entrées en vigueur en juin, mais les fournisseurs n’ont pour l’instant fait aucun changement dans l'accès.