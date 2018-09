Un texte de Marie-Laurence Delainey



Chez Daniel Perreault, il n’y a pas que le café qui coule ou le ruissellement de la rivière qui se font entendre le dimanche matin. Il y a aussi le bruit des véhicules de course. « C'est frustrant de venir dans un endroit de villégiature et de se retrouver dans un endroit aussi dérangeant », dit-il.

Comme lui, son voisin, Wayne Heuff, évite le plus possible sa résidence l’été. « Comme aujourd’hui, on doit aller ailleurs. Même avec les fenêtres fermées, on entend le bruit quand même. C’est assez intense comme bruit », lance-t-il.

Le circuit Mont-Tremblant a été inauguré en 1964. Il appartient au père du pilote Lance Stroll, le milliardaire Lawrence Stroll. Plusieurs événements de sport motorisé y ont lieu de mai à octobre, pour un total de plus de 150 jours d’activités. L’endroit accueille également une école de pilotage et des événements corporatifs.

Au-dessus des normes de l'OMS

Le problème est que la piste se trouve à quelques centaines de mètres de résidences. Des propriétaires affirment que le bruit ambiant dépasse par moments la norme recommandée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) le jour, soit 55 décibels audibles (dBA).

Le règlement de la Ville de Mont-Tremblant permet en effet un maximum de six événements sans limites de bruit sur la piste par année.

« Tout à l’heure, j’ai pris un niveau de 80 dBA, je suis à 750 mètres. Quand on est au travail, on est obligé de mettre un équipement pour la santé et la sécurité de nos oreilles. Alors ici, dans ma cour, je n’ai pas ça. Je ne suis pas pour me promener dans mon jardin avec une protection pour le bruit », affirme un autre résident, Jim Iredale.

Jim Iredale mesure l'intensité du bruit qui provient du circuit de course. Photo : Radio-Canada/Marie-Laurence Delainey

Cinquième tentative devant les tribunaux

C’est la cinquième fois que des citoyens s’adressent aux tribunaux pour la question de la piste de course. En 2013, par exemple, la Ville de Mont-Tremblant avait été poursuivie parce que son règlement sur le bruit était jugé trop clément. Mais la Cour d’appel lui a donné raison.

Cette fois, les résidents réclament une indemnisation de 2500 $ par personne par année pour les « troubles et inconvénients », en plus d’un « montant forfaitaire de 5000 $ par personne en dommages punitifs ».

Toutes les personnes (environ 4200) qui résident ou ont résidé à moins de 3 km des limites de la piste de course sont concernées par le recours collectif.

L’avocat représentant la partie adverse, le Circuit Mont-Tremblant, allègue que ce n’est qu’une minorité de citoyens (moins de 10 %) qui sont incommodés par des niveaux de bruit supérieurs à 55 dBA et ce, quelques fois par saison seulement (10 % du temps). Ils ne devraient pas être dédommagés, soutient-il.

Le Québec compte une vingtaine de pistes de course selon le pilote et instructeur automobile Bertrand Godin. Photo : Facebook

« Ces gens-là sont venus s'installer à 500 m d’une piste de course... C’est comme si vous alliez vous installer sur une rue qui est au bout d’une piste à l’aéroport et après vous vous plaignez du bruit des avions. La loi dit que vous devez aussi accepter les inconvénients normaux de voisinage en fonction des usages locaux. La piste fait partie du paysage récréotouristique de Tremblant depuis 1964 ! », soutient Me Louis P. Bélanger.

L’avocat du recours collectif, Jean-Marc Lacourcière, réfute pour sa part que la vocation de la piste devait changer à la fin des années 1980, soit avant l’arrivée des résidents plaignants.

Dans leur requête, on peut lire qu’en 1987, le propriétaire de la piste de l’époque, Courses Automobiles Mont-Tremblant, avait « l’intention de cesser complètement l'exploitation de la piste pour se consacrer à d'autres projets ».

M. Perreault ajoute que le bruit a augmenté considérablement avec le temps.

On savait que la piste avait été dézonée pour un projet de résidences. On savait également qu’il n’y avait plus beaucoup de bruit au Mont-Tremblant, il n’y avait plus d’activités, pratiquement pas. Connaissant la région, on s’est installé ici. Un bel endroit, le bord de la rivière, c’est tranquille, on pensait… Daniel Perreault, résident de Mont-Tremblant

Les pistes de course, un problème ailleurs au Québec

Le Québec compte une vingtaine de pistes de course selon le pilote et instructeur automobile Bertrand Godin. D'autres villes comme Saint-Eustache, Pont-Rouge et Saint-Roch-de-l’Achigan, sont aux prises avec le même genre de problème.

« On perd de plus en plus de circuits automobiles. C’est vraiment dommage. Ceux qui font de la vitesse sur les circuits, ils vont sur les circuits. Et non pas sur les routes. Lorsqu’on dit aux jeunes : "les routes ne sont pas des pistes de course" et qu’on ferme les pistes de course, on a un problème », insiste M. Godin.

Le chroniqueur automobile, Marc Bouchard, rappelle l’importance des retombées pour la région.

C’est un atout important. Je trouve ça dommage d’abord d’un point de vue économique mais aussi sportif. On a des dizaines de pilotes internationaux grâce, entre autres, aux circuits comme Tremblant. Marc Bouchard, chroniqueur automobile

Avant même de connaître le résultat du recours collectif, certains résidents de Mont-Tremblant ont choisi, eux, de mettre leur maison en vente.