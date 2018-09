Si elle approuve la façon dont le commissaire Stan Lowe consigne les résultats des deux enquêtes et les mesures disciplinaires à l’endroit de l’ancien chef Frank Elsner, la mairesse d’Esquimalt et coprésidente du Conseil de police de Victoria, Barbara Desjardins, s’oppose « au ton, aux commentaires et aux allégations faites dans le rapport ».

Outre les faits, le rapport contient, selon elle, « des commentaires et [il] spécule sur les actes » posés par les mairesses.

Des faits ignorés

Dans son rapport du 26 septembre, le commissaire Lowe indique que Mme Desjardins et la mairesse de Victoria, Lisa Helps, « ont présupposé les résultats des enquêtes internes et ont maintenu l’ancien chef dans ses fonctions ».

Selon lui, les mairesses ont ignoré les allégations d’intimidation et de harcèlement incluant « des commentaires et des gestes inappropriés à l’endroit des femmes » rapportées contre Frank Elsner par un enquêteur privé qu’elles avaient elles-mêmes mandaté.

Leur correspondance avec l’enquêteur montre qu’elles l’auraient plutôt enjoint « à ne pas poursuivre son enquête sur ces allégations ni de les inclure dans son rapport parce qu’elles outrepassaient son mandat ».

Lisa Helps répond

Dans un commentaire affiché sur son site web, la mairesse de Victoria, Lisa Helps explique que le conseil de police n’a fait que suivre l’avis des services juridiques dans la façon dont le dossier de M. Elsner a été traité.

Elle s’en prend également au rapport Lowe, indiquant que « l’un des éléments les plus outrageants [...] est l’insinuation voulant je protège un homme s’adonnant (potentiellement) à des actes d’intimidation et de harcèlement ».

Selon Mme Helps, le fait d’insinuer que le conseil « avait l’intention d’ignorer les allégations formulées par des policières de Victoria est faux, [ça] n’a aucun sens ».

Ni le commissaire Stan Lowe, ni l’ancien chef de police de Victoria, Frank Elsner, n’étaient disponibles pour répondre aux demandes d'entrevues.