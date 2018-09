Un texte de Camille Martel

C’est tout à fait exceptionnel! , s’exclame Gabriel Arsenault, qui rappelle que c’est la première fois depuis 1920 qu’un gouvernement n’est pas majoritaire au terme des élections dans la province.

Ça fait une semaine que les élections ont eu lieu et on ne sait toujours pas qui formera le prochain gouvernement , ajoute-t-il.

Mais faut-il s’inquiéter pour autant? C’est plutôt de l’incertitude, explique le politologue. On sait que Brian Gallant a appelé les députés à siéger à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick d’ici le 23 octobre, mais même après cette date on ne sait pas qui formera le gouvernement.

Brian Gallant et tous les élus du Parti libéral du Nouveau-Brunswick se sont rassemblés pour demander l'aide du Parti vert du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada/Michel Corriveau

Selon lui, on peut présumer qu’il y aura un vote de confiance lorsque les élus vont siéger et si Brian Gallant perd ce vote, la lieutenante-gouverneure va offrir à Blaine Higgs la possibilité de tenter de former un gouvernement.

Il réussira peut-être, mais on le sait pas , note le politologue, en ajoutant qu’il reste plusieurs étapes à franchir avant qu’on sache de façon définitive qui va former le gouvernement.

Gallant s’accroche au pouvoir?

Brian Gallant semble s’accrocher au pouvoir, selon Gabriel Arsenault. Je ne vois pas comment il va obtenir le vote de confiance , dit-il en rappelant que le premier ministre sortant a remporté 21 sièges, contre 22 pour les progressistes-conservateurs.

Même si M. Gallant forme une alliance avec le Parti vert, il n’obtiendrait que 24 sièges. Il faudrait donc qu’un autre candidat accepte de se joindre à une telle alliance.

Comme le chef de l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick a déjà dit qu’il serait prêt à appuyer un gouvernement progressiste-conservateur pendant 18 mois, ces derniers pourraient former la majorité avec 25 sièges , explique Gabriel Arsenault.

Kris Austin , chef de l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, a été élu député de Fredericton-Grand Lac. Deux autres candidats de son parti ont aussi été élus. Photo : Radio-Canada/Michel Corriveau

Je ne vois pas comment Gallant pourrait contrer ça. Gabriel Arsenault, politologue à l'Université de Moncton

Robert Gauvin détient « la balance du pouvoir »

Toutefois, le progressiste-conservateur Robert Gauvin pourrait faire renverser la vapeur. Il détient la balance du pouvoir, c’est incroyable le pouvoir entre ces mains en ce moment , estime le politologue, même si M. Gauvin a assuré qu'il n'allait pas quitter son parti.

Si les progressistes-conservateurs embrassent un peu trop un agenda anti-bilinguisme, Robert Gauvin risque de ne pas endosser son chef, croit le politologue, et ainsi Blaine Higgs pourrait perdre la majorité.

Robert Gauvin a été élu dans la circonscription Shippagan-Lamèque-Miscou, au Nouveau-Brunswick, le 24 septembre 2018. Photo : Radio-Canada/Michel Corriveau

Il a le gros bout du bâton avec son chef. Gabriel Arsenault, politologue à l'Université de Moncton