Un texte de Marie-Christine Rioux

Les oeuvres cinématographiques proviennent de 32 pays différents. Il s’agit d’un nombre moins élevé que l'année dernière où 40 pays étaient représentés.

Le président du conseil d'administration du Carrousel international du film de Rimouski, Adam Pajot Gendron, croit que le festival de cinéma jeunesse permet aux jeunes bas-laurentiens de découvrir le monde.

De voir des films qui viennent de partout dans le monde, des réalités différentes, de pouvoir visiter ces pays-là, ces cultures-là par le biais du cinéma, c’est une chance inouïe qu’on a. Adam Pajot Gendron, président du conseil d'administration du Carrousel international du film de Rimouski

Les films du Carrousel sont destinés aux enfants de quatre ans et plus, aux adolescents et au public adulte.

Des projections spéciales se tiendront à divers emplacements de la ville dont La Station et le restaurant Les Affamés.

Les festivaliers étaient nombreux à se presser aux portes de la Coopérative Paradis pour la projection du film d'ouverture dimanche Photo : Radio-Canada/Marie-Christine Rioux

Un match d'improvisation et une soirée festive inspirée des années 1990 se tiendront également dans le cadre du festival.

De la Syrie au Nunavut

Le film canadien Tia et Piujuq a été choisi pour ouvrir le festival.

C'est l'histoire d'une réfugiée syrienne qui trouve un passage secret pour partir de la Syrie et qui arrive au Nunavut, dans le nord du Canada. [Elle] se lie d'amitié avec une jeune là-bas. C’est une histoire d’amitié universelle , raconte Adam Pajot Gendron.

Tia et Piujuq sera projeté à nouveau mercredi.