À six mois de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, l'ancien ministre des Affaires étrangères Boris Johnson a qualifié de « dérangé » le plan présenté en juillet par Theresa May, à l'issue d'un séminaire gouvernemental à Chequers, le lieu de villégiature officiel des premiers ministres britanniques.

Le favori des preneurs de paris pour lui succéder au 10, Downing Street a marqué encore ses distances avec la cheffe du gouvernement en prélude au congrès dans les colonnes du Sunday Times.

« Contrairement à la première ministre, j'ai fait campagne pour le Brexit », a-t-il insisté. « Contrairement à la première ministre, je me suis battu pour ça, j'y crois et je pense que c'est la bonne chose pour notre pays et je pense que ce qui se produit aujourd'hui n'est malheureusement pas ce qu'on avait promis au peuple en 2016 (lors du référendum remporté par les partisans du Brexit, NDLR). »

M. Johnson a claqué la porte du gouvernement cet été en signe de protestation contre le plan de Chequers, qui prévoit le maintien, pour les marchandises uniquement, de liens étroits avec l'Union européenne.

L'ancien ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, devant les grilles de la résidence de la première ministre Theresa May, au 10 Downing Street, à Londres. Photo : Reuters/Simon Dawson

Les Européens ont quant à eux demandé à Theresa May de revoir sa copie lors de leur conseil informel de Salzbourg il y a une dizaine de jours.

À Birmingham, où se tient jusqu'à mercredi la conférence annuelle du Parti conservateur, les rivaux potentiels de Theresa May se livreront sans doute à une surenchère pour s'attirer les bonnes grâces des Tories les plus favorables au Brexit, ou les moins favorables au maintien au pouvoir de la première ministre.

La première ministre a rétorqué que son plan était la seule proposition sur la table permettant des échanges commerciaux transfrontaliers fluides et le maintien d'une frontière ouverte sur l'île d'Irlande, principale pierre d'achoppement dans les négociations avec l'UE.

« Je crois au Brexit », a-t-elle insisté dimanche sur la BBC.

Ce que nous proposons est dans l'intérêt national. J'appelle le parti à se rassembler afin d'obtenir le meilleur accord [possible] pour le Royaume-Uni. Theresa May, première ministre du Royaume-Uni

Mais Mme May, qui clôturera le congrès mercredi, ne devrait pas dire comment elle compte revoir sa copie comme demandé par Bruxelles, à l'approche du sommet européen des 18 et 19 octobre.

« Si elle faisait des concessions maintenant, elle apparaîtrait faible, contrainte par l'UE », estime Simon Husherwood, professeur de sciences politiques à l'université de Surrey.

Theresa May trouve des soutiens

Ruth Davidson, qui dirige le Parti conservateur écossais, s'est dite convaincue que la première ministre parviendrait à conclure un accord avec l'UE et le président du parti tory, Brandon Lewis, s'est déclaré persuadé que Theresa May conduirait les conservateurs jusqu'aux prochaines élections, en 2022.

S'exprimant à l'antenne de la BBC, Theresa May s'est bornée à prôner l'unité du parti, tout en réaffirmant que le plan de Chequers était le seul viable à ses yeux pour sortir de l'impasse avec l'UE : « Le message que j'adresse à mon parti est: unissons-nous et obtenons le meilleur accord pour la Grande-Bretagne », a déclaré la première ministre britannique.

Le ministre du Commerce, Liam Fox a abondé dans ce sens.

Nous devons cesser de combattre le référendum et nous rassembler pour honorer la volonté démocratique du peuple britannique. Liam Fox, ministre du Commerce

Theresa May ne dispose que d'une courte majorité au Parlement et se retrouve donc à la merci d'une rébellion de ses députés.

Le congrès devrait donner lieu à une subtile lutte d'influence entre les grandes figures du parti, estime Robin Pettitt, professeur à l'université Kingston de Londres. « Pour l'heure, personne ne veut remplacer Theresa May, pour ne pas devoir gérer le Brexit », souligne-t-il. « Mais il y aura beaucoup de manoeuvres. Chacun va essayer de se positionner en tant que futur leader ».

Theresa May, de son côté, a bien l'intention de rester au 10 Downing Street pour les années à venir. « Il y a un travail à long terme à mener », a-t-elle souligné dans le Sunday Times, accusant les opposants au plan de Chequers de « faire de la petite politique ».

Devant l'ampleur des divisions et la menace posée par un Parti travailliste fustigeant les « huit années d'austérité destructrices » des Tories, des élus appellent aussi à un sursaut. Ils exhortent le parti à se mobiliser sur les enjeux de santé ou d'éducation.