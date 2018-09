Un texte de Katrine Deniset

Selon Natacha Lusson Coones, la coordonnatrice des FrancoQueers, aucun autre organisme dans l'Ouest n'a le mandat de représenter la communauté LGBTQ francophone en milieu minoritaire.

« On a reçu plein de demandes de partout dans l'Ouest. Le but, ce serait de créer des filiales satellites dans les autres provinces pour déterminer les besoins chez eux », précise-t-elle.

Les FrancoQueers cherchent à devenir un organisme à but non lucratif oeuvrant avec les groupes LGBTQ des provinces avoisinantes pour y créer plus de ressources en français.

Ils souhaitent également se dissocier de la FJA pour pouvoir desservir des membres de la communauté LGBTQ d'âges variés, y compris les personnes aînées.

« Ce groupe a changé ma vie et j'espère qu'on pourra en changer encore plus », lance Natacha Lusson Coones.

Combler un vide au Manitoba

La présidente de l'alliance LGBTQ d'une école secondaire francophone au Manitoba, Janelle Campagne, est ravie à l'idée de voir s'étendre le groupe FrancoQueer.

Je suis déjà une superfan, alors ça me rend très contente. Janelle Campagne, présidente du Groupe Action Diversité au Collège Louis-Riel

Quand les élèves cognent à sa porte, il n'est pas toujours évident de bien les diriger.

« Il y a des gens qui viennent nous voir et je n'ai pas vraiment de ressources francophones à leur partager », déplore-t-elle.

Retrouver des gens « comme nous »

Le Manitobain Jonas Desrosiers est l'un des fondateurs du groupe Facebook privé portant le nom Francohomos. Ce groupe est devenu un lieu de rencontre virtuelle pour des francophones de la communauté LGBTQ de partout au pays.

Selon Jonas Desrosiers, les francophones LGBTQ à travers les provinces de l'Ouest font face à des réalités similaires. Photo : Radio-Canada/François Tremblay

À ses yeux, les Franco-Manitobains LGBTQ doivent renforcer leurs liens avec les francophones des provinces voisines qui font face à des réalités semblables aux leurs.

De parler avec des gens qui comprennent non seulement c'est quoi d'être une minorité sexuelle, mais aussi c'est quoi d'être une minorité culturelle et linguistique? Ça ajoute toute une autre dimension. Jonas Desrosiers

Jonas Desrosiers juge qu'il est tout aussi important de lutter pour la langue française dans l'univers LGBTQ que dans d'autres domaines.

« C'est une façon de créer encore d'autres places où on peut s'exprimer dans notre langue, » dit-il.

Les FrancoQueers en Alberta sont à la recherche de membres bénévoles durant cette période de transition.