Un texte de Joane Bérubé

À la fin de la dernière session parlementaire, la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine comptait une circonscription libérale, les Îles-de-la-Madeleine, une circonscription péquiste, Bonaventure et une circonscription tenue par le député indépendant Gaétan Lelièvre qui avait été exclu du caucus du Parti québécois (PQ) en raison d’allégations sur des apparences de conflit d’intérêts.

Seuls les chefs du Parti libéral et du Parti québécois ont visité la région. Tant Manon Massé de Québec solidaire (QS) que François Legault de la Coalition avenir Québec (CAQ) ont brillé par leur absence au cours des dernières semaines en Gaspésie et aux Îles.

Hydrocarbures

L’autobus de QS, avec à son bord Gabriel Nadeau-Dubois, s’est rendu jusqu’à Gaspé pour soutenir son candidat, Alexis Dumont-Blanchet en plus de se rendre dans la circonscription de Bonaventure où il a promis la fin de l’exploitation des hydrocarbures au Québec.

La candidate dans Gaspé Mégane Perry Mélançon, le candidat dans Matane-Matapédia Pascal Bérubé et le chef du parti québécois Jean-François Lisée Photo : Radio-Canada/Catherine Poisson

Jean-François Lisée a fait la même promesse lors de son passage à Gaspé. Il a aussi répondu aux doléances des élus de la pointe de la Gaspésie qui demandent la tenue d’une consultation du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement sur les trois projets en cours dans la région.

Quant au chef libéral Philippe Couillard, il a affirmé qu’il n'y aurait pas de projet d'hydrocarbures en Gaspésie si la population se mobilise contre ceux-ci.

Enfin, François Legault, qui rejette l’exploitation du gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent, se montre ouvert aux projets d’exploitation d’hydrocarbures ailleurs dans la province. Il ne ferme pas non plus la porte à la fracturation hydraulique.

Les positions du chef de la CAQ ont toutefois été contredites par son candidat aux Îles, Yves Renaud, qui s’est dit contre l'exploitation du site pétrolier Old Harry dans le golfe du Saint-Laurent.

Appelée à commenter la déclaration de M. Renaud, la CAQ a indiqué qu’elle était favorable à une exploitation pétrolière dans le golfe du Saint-Laurent dans le respect des normes environnementales.

Éolien

Région désignée pour la construction de composantes d’éolienne, le maintien de la filière est un facteur d’importance en Gaspésie.

Les positions de François Legault sont plus ou moins bien reçues, bien que le chef de la CAQ ait démontré une certaine ouverture en début de campagne.

Sa candidate dans Bonaventure, Hélène Desaulniers, comme celui dans Gaspé, Louis Lebouthillier, ont dû défendre la position de leur chef et réaffirmer que leur formation politique reconnaissait l'importance de cette filière énergétique.

Philippe Couillard, chef du Parti libéral du Québec (PLQ), entouré d'Alexandre Boulay, candidat du PLQ dans la circonscription de Gaspé, et de François Whittom, candidat dans la circonscription de Bonaventure, lors d'une annonce à Rivière-au-Renard, le 4 septembre 2018. Photo : Radio-Canada/Frédéric Deschênes

La tâche a été moins complexe pour le libéral Alexandre Boulay dans Gaspé. Comme directeur de l’usine LM Wind Power, M. Boulay a pu défendre plus facilement la politique de son parti qui est de consentir à la création de parcs éoliens si les projets visent l’exportation et s’ils génèrent des retombées dans les communautés.

Le Parti québécois n’a pris aucun engagement envers l’éolien au cours de la présente campagne autre que celui de continuer à défendre la filière et les emplois qui y sont rattachés.

Québec solidaire demeure le seul parti à prendre une position favorable à un plus grand développement éolien. Le parti veut implanter 1000 mégawatts de plus et entend nationaliser la filière.

Rail et transport

Propriétaire du rail gaspésien depuis 2015, Québec tarde à restaurer le chemin de fer qui est en piteux état. D’étude en étude, aucun chantier majeur n’a encore été entrepris.

Le dossier a été un sujet chaud lors d'un débat entre les candidats de la circonscription de Bonaventure.

Philippe Couillard a toutefois promis aux Gaspésiens que cette fois était la bonne et que le rail finirait par se rendre à Gaspé comme c’était le cas avant qu’il ne soit fermé à la circulation pour des raisons de sécurité.

Le candidat du PQ dans Bonaventure, Sylvain Roy, a soutenu que son parti irait aussi de l’avant et rénoverait le rail. QS en a fait aussi un engagement. La candidate de la CAQ, Hélène Desaulniers, a fait de même. Aucun des partis ne s’est par contre engagé dans un échéancier des travaux.

Le libéral Alexandre Boulay croit toutefois qu’il faudra de trois à cinq ans pour terminer les travaux.

M. Boulay a aussi promis de travailler à la modernisation des aéroports de Sainte-Anne-des-Monts et de Grande-Rivière.

Dans une région où le transport aérien demeure un problème important, le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, s’est dit prêt à soutenir financièrement les concurrents d’Air Canada.

Le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois et la candidate dans Bonaventure, Catherine Cyr Wright Photo : Radio-Canada

La question du transport est aussi une préoccupation pour la candidate de QS dans Bonaventure, Catherine Cyr-Wright, qui a fait sa campagne à vélo. La candidate a aussi mis de l’avant la proposition de son parti de créer un réseau public de transport interurbain.

Le défi démographique

Tant le candidat libéral que la candidate péquiste dans Gaspé s’entendent pour dire que la lutte au déclin démographique et le recrutement de la main-d’œuvre sont les deux défis de l’économie gaspésienne.

Alexandre Boulay du PLQ veut mobiliser les ressources pour que la population de la région grimpe à 95 000 habitants au cours des cinq prochaines années. Il souhaite aussi l’implantation d’un pôle universitaire en Gaspésie, ce qui aiderait, croit-il, à la rétention des jeunes et à contrer la pénurie de main-d’œuvre.

La péquiste Méganne Perry-Melançon estime que la région doit d’abord développer et maintenir des services de qualité tant sur le plan de la santé et qu'en éducation afin de conserver sa population et attirer de nouveaux arrivants.

Pour retenir et attirer les jeunes, elle propose des mesures pour soutenir ceux qui partent étudier à l’extérieur et des incitatifs pour les jeunes de l'extérieur qui choisissent la Gaspésie pour étudier.

Louis LeBouthillier, candidat de la Coalition avenir Québec Photo : Radio-Canada/William Bastille Denis

Le candidat de la CAQ dans Gaspé, Louis Lebouthillier, croit pour sa part que la création d’emplois, notamment par la transformation des ressources de la région comme le bois, pourrait aider à contrer le déclin démographique.

Alexis Dumont-Blanchet de QS estime de son côté qu’il n’y a pas qu'une seule solution pour régler le problème démographique. Il croit que sa formation pourrait régler une partie du problème de pénurie de main-d’œuvre.

Pouvoirs en région

À son premier passage à Gaspé, le chef libéral Philippe Couillard a surpris en promettant ce qu’il qualifiait lui-même « de décentralisation majeure ». Un nouveau gouvernement du PLQ transférerait cinq directions ministérielles dans les régions concernées comme les pêches à Gaspé et la mariculture à Cap-aux-Meules.

Bureaux du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation à Gaspé Photo : Radio-Canada/William Bastille-Denis

Cette proposition a été vertement critiquée par un ancien ministre péquiste et ex-député de Bonaventure, Marcel Landry.

Néanmoins, quelques jours plus tard, Jean-François Lisée, qui avait déjà promis une loi-cadre sur la décentralisation des pouvoirs en région, a repris à son compte une partie de cette promesse.

L'annonce, pendant la campagne, du déménagement du centre de documentation du MAPAQ à Gaspé a fait réagir fortement Philippe Couillard.

La CAQ a aussi pris le train de la décentralisation de la fonction publique en promettant le transfert en région de 5000 fonctionnaires d’ici 10 ans.

Seul QS n’a pris aucun engagement envers le pouvoir des régions ou la régionalisation de la fonction publique.

Par contre, le candidat solidaire dans Gaspé, Alexis Dumont-Blanchet, mise sur un retour du financement pour les organismes de concertation afin de redonner à la région les rênes de son développement.

Insularité

Le débat sur le développement régional a pris une autre tournure aux Îles-de-la-Madeleine où il est surtout question d’insularité et de milieu fragile.

Le candidat du Parti québécois, Joël Arseneau, propose que le décret adopté par le gouvernement libéral sur l’insularité soit enchâssé dans une loi.

Selon M. Arseneau, un nouveau gouvernement pourrait abolir ce décret qui reconnait que les coûts des projets sont plus élevés dans l’archipel et que certains programmes demandent à être adaptés à la réalité madelinienne.

Le chef du Parti libéral Philippe Couillard en compagnie de la candidate aux Îles-de-la-Madeleine, Maryse Lapierre Photo : Radio-Canada/Philippe Grenier

La candidate du PLQ s’y oppose, car elle juge que le mandat accordé au député des Îles par le décret est suffisant.

Places en garderie

Le problème du manque de places en CPE a occupé l’avant-scène de la campagne aux Îles.

Même Philippe Couillard lors de son passage à l’avant-dernière journée de sa campagne a promis aux Madelinots qu’ils auraient de nouvelles places. Le problème est criant puisque des travailleuses doivent refuser des emplois faute de service adéquat.

Robert Boudreau, candidat de Québec solidaire aux Îles-de-la-Madeleine Photo : Radio-Canada

Tous les candidats s'engagent aussi à régler le dossier du manque de places en garderie en offrant plus de flexibilité dans la gestion et de l'aide pour le recrutement de personnel

Candidats en avant-plan

Aux Îles-de-la-Madeleine, le candidat du Parti québécois et ancien maire des Îles, Joël Arseneau a été sur la sellette en cours de campagne en raison d’un jugement de la Cour supérieure qui le rend inhabile à exercer une fonction d’élu municipal pendant cinq ans.

M. Arseneau, qui a été disculpé d’accusations de fraude, a indiqué avoir conclu une entente à l’amiable pour régler ses dettes avec la municipalité.

La candidate de la CAQ dans Bonaventure, Hélène Desaulniers Photo : Radio-Canada

La candidate de la CAQ dans Bonaventure, Hélène Desaulniers, dont le conjoint travaille à Ciment McInnis, a aussi dû répondre aux critiques à la suite des commentaires négatifs de François Legault sur les coûts de la cimenterie de Port-Daniel-Gascons. Elle a dit militer pour une cimenterie plus verte qui recourrait à la biomasse comme source d'énergie.

Enfin, le candidat péquiste dans Bonaventure et député sortant, Sylvain Roy, apprenait avant le début de la campagne qu’il était atteint d’un cancer de la gorge.

Sylvain Roy, le lundi 3 septembre, juste avant de commencer ses traitements de radiothérapie. Photo : Radio-Canada/Bruno Giguère

Malgré un bon pronostic, sa campagne a tout de même été ralentie par les traitements qu’il a dû subir.

Ses collègues de Matane-Matapédia et de Rimouski ont fait une partie de la campagne dans Bonaventure pour le soutenir.