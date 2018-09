« Merci beaucoup de vous être déplacés pour la journée portes ouvertes! », scandait, à l’extérieur des murs, l’animateur de radio Philippe Fehmiu.

Si certains étaient venus pour rencontrer Guylaine Tremblay et d’autres comédiens d’Unité 9, d’autres ont préféré assister à l’enregistrement de trois émissions d’ICI Première. Des visiteurs ont aussi profité de l’occasion pour visiter le sous-sol de Radio-Canada, qui cache de nombreux lieux de tournage.

Des centaines de personnes ont participé aux portes ouvertes. Photo : Radio-Canada/Cécile Gladel

« On est dans les dernières années de Radio-Canada tel qu'on le connait depuis 1973 », a précisé Marina Orsini, porte-parole de l’événement, faisant référence au déménagement imminent de la MRC. « La grande tour se transforme. En 2020, on n’aura plus accès à tout ça. »

Le phénomène « District »

La popularité de série policière District 31 ne faisait aucun doute. Les comédiens Charlotte Legault, Cynthia Wu-Maheux et Frédéric Cloutier sont restés toute la journée, de 10 h à 15 h, tandis que Vincent-Guillaume Otis et Sébastien Delorme, deux des acteurs préférés du public, ont fait une courte apparition.

District 31 a clairement la cote chez le public radio-canadien Photo : Radio-Canada

« Nous, on vient voir le groupe de District », a déclaré une visiteuse. Son compagnon a précisé que « c'est une bonne série québécoise, et c'est le fun de voir des bons comédiens qui s'impliquent autant dans leur série ».

Les visiteurs apprécient le moment; ce sentiment est partagé par les vedettes qu’ils viennent voir.

Le public québécois aime ses séries et les encourage. Ils nous soutiennent et ils veulent vraiment une télévision québécoise, et ça, ça me jette à terre. Charlotte Legault, comédienne

Un lien privilégié

Les émissions d’information et d’affaires publiques ont aussi la cote. Charles Tisseyre, qui est à la barre du magazine scientifique Découverte depuis maintenant 30 ans, est un visage bien connu du public québécois.

« Je peux vous dire, M. Tisseyre, que mon chum vous écoute tous les dimanches soirs à 18 h 30 depuis 20 ans », a assuré une femme en serrant la main de l’animateur.

Céline Galipeau a pour sa part été marquée par sa rencontre avec un homme qui a assuré avoir appris le français en regardant le Téléjournal. « Ça me touche beaucoup, c’est rare que les gens nous le disent… », a-t-elle laissé tomber.

Avec les informations de Jacaudrey Charbonneau et de Cécile Gladel