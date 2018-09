Malgré les promesses des politiciens, Maude Fecteau a remis sa démission du CLSC de Jonquière vendredi. Embauchée en octobre 2016, elle se relève déjà d'un épuisement professionnel. Sa lettre de démission a été partagée plus de 1000 fois sur Facebook.

L'humain n'est plus au centre des interventions, ce n'est plus ça qui est la priorité. Maude Fecteau

Elle affirme que la réforme du secteur de la santé est catastrophique et qu'elle détruit toute la beauté du travail social.

On n'a pas de temps de qualité avec les gens, mais on doit prioriser tout ce qui est administratif, bureaucratique tant au niveau de remplir des statistiques, des évaluations, des formulaires... Ça n'en finit plus en fait , ajoute-t-elle.

Son amie Ariane avait pris la même décision en avril.

On nous demande de performer. Moi je devais faire quatre rencontres par jour. Mais il y a des fois où ça ne marche pas par rapport à nos autres obligations comme écrire nos notes, faire l'évaluation du fonctionnement social, etc.

De passage à Roberval, Philippe Couillard a eu à défendre son bilan en matière de santé.

À la veille du scrutin, les principales formations politiques veulent toutes vouloir donner plus de pouvoir aux instances locales.

« Nous, on a proposé de décentraliser la gestion, ramener ça. On peut revenir en arrière. Un moment donné quand les choses ne sont pas faites de la bonne façon », explique Benoît Rochefort, candidat de la Coalition avenir Québec dans Jonquière.

« On a passé les dernières années à être beaucoup dans les structures avec le docteur Barrette. Maintenant, il faut quand même avoir une marge de manœuvre aux instances locales », précise de son côté le péquiste Sylvain Gaudreault.

« Donner de l'autonomie aux gestionnaires locaux, aux équipes cliniques, leur permettre de collaborer entre eux pour donner des soins mieux adaptés à la population », affirme Pierre Dostie, candidat de Québec solidaire dans Chicoutimi.

Pour sa part, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean répond qu'il ne commente pas les dossiers de ses employés.

D'après le reportage de Claude Bouchard