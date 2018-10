« Ça va quand même assez rapidement », se réjouit la directrice générale d'Autisme Mauricie, Martine Quessy. « Mais ce qu'on a constaté, c'est que pour les autres groupes d'âge, le délai est plus long parce qu'on dirait que les services ont tous été rapatriés pour les 0-5 ans. »

Les personnes de 22 ans et plus atteintes d'une déficience intellectuelle ou d'un trouble du spectre de l'autisme doivent patienter en moyenne 156 jours pour avoir un premier service.

Délais d'attente pour des services en trouble du spectre de l'autisme et déficience intellectuelle aux 0-7 ans en date du 25 septembre 2018. Photo : Radio-Canada

Ergothérapeutes et orthophonistes peu accessibles

Il reste encore du travail à faire pour réduire l'accès aux services en orthophonie et en ergothérapie subséquents, alors que les délais moyens varient entre 160 et 482 jours.

« C'est des professionnels qu'on a peu de chance d'avoir en région », déplore Martine Quessy en précisant qu'il est important d'intervenir en bas âge pour leur permettre de développer au maximum l'autonomie des enfants.

Les délais sont tellement longs, selon l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services (APTS), que les intervenants recommanderaient de plus en plus aux parents de se tourner vers le privé s'ils en ont les moyens.

Délais d'attente pour des services en trouble du spectre de l'autisme et déficience intellectuelle aux 8-21 ans en date du 25 septembre 2018. Photo : Radio-Canada

Deux fois plus de travail pour les intervenants

La représentante de l'APTS pour la région de la Mauricie-Centre-du-Québec, Sylvie Godin, constate aussi que la charge de travail des intervenants s'est considérablement alourdie depuis janvier 2017. Les éducateurs spécialisées se verraient confier deux fois plus de dossiers.

« Ça nous inquiète parce qu'il y a un mouvement du personnel vers les secteurs privés, où les conditions sont plus intéressantes, et on veut des services publics accessibles. Il faut qu'on prenne soin de nos intervenantes », précise-t-elle.