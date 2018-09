Un texte de Lise Millette

Ça nous arrache quelque chose , laisse tomber le président de la Fabrique Saint-François-de-Sales de Destor, Michel Simard. Il vient d'assister à la dernière célébration eucharistique dans la petite église au clocher rouge, ce dimanche 30 septembre.

Aujourd'hui, c'est la fermeture. Comme je le disais à Monseigneur tout à l'heure : "Vous venez signer notre arrêt de mort!" Il m'a répondu : "Non ce n'est pas ça!". Mais dans le coeur des petits vieux ici c'est ça. Si tu as remarqué plusieurs avaient la larme à l'oeil pendant la cérémonie, moi le premier , poursuit M. Simard à la sortie de la célébration.

L'évêque de Rouyn-Noranda, Dorylas Moreau célèbre la dernière messe à l'église Destor Photo : Radio-Canada/Lise Millette

Sur le parvis de l'église, l'évêque de Rouyn-Noranda, Dorylas Moreau, qui a présidé la cérémonie religieuse, a lui aussi eu du mal à retenir ses émotions. Fermer une église est une étape difficile, a affirmé Mgr Moreau.

C'est un passage qui remue beaucoup de souvenirs et on passe à une étape nouvelle. Un nouvel horizon s'ouvre et la communauté de Destor va s'adjoindre à la communauté de Mont-Brun pour cheminer ensemble... mais c'est toujours un processus un peu difficile , a reconnu Dorylas Moreau.

Préserver le bâtiment

Président de la Fabrique depuis une dizaine d'années, Michel Simard est tout de même satisfait d'avoir pu préserver le bâtiment.

Au début, on avait deux choix : la défaire ou trouver quelqu'un pour la prendre. J'ai travaillé fort et j'ai eu beaucoup d'aide et ça s'est concrétisé, dit-il. À Destor, enlève ça de là et on devient un chemin de pénétration. On n'a plus rien. Notre école a brûlé, ça nous prend quelque chose .

Il y a tout près de 10 ans, à la mi-octobre 2008, l'école du quartier Destor a été détruite par le feu. Les élèves ont été pris en charge par l'école du quartier d'Alembert et l'édifice incendié n'a jamais été reconstruit.

L'église, pour sa part, a été acquise par la Ville de Rouyn-Noranda pour 1$. Le sous-sol est déjà occupé par la bibliothèque, un bureau municipal et bientôt la maison des jeunes et le CLSC.

L'église du quartier Destor de Rouyn-Noranda ferme définitivement. Photo : Radio-Canada/Lise Millette

De nombreux souvenirs

J'ai appris à connaître les gens sur le Perron de l'église. Je suis arrivé ici, il y avait plein de fermiers, aujourd'hui, il n'y en a plus un seul. Les gens qui restent ici voyagent, des rassemblements sur le perron de l'église il n'y en a plus. Je n'étais pas d'ici. Je suis venu à Destor, j'ai rencontré la perle et ça fait 50 ans qu'on est ensemble , a raconté le citoyen Gilles Pratte.

Ancienne organiste pour l'église, Josée Simard est revenue à Destor spécialement pour cette dernière cérémonie.

Je suis arrivée ici enfant, en 1977. J'ai commencé à jouer de l'orgue ici à 9 ou 10 ans, sur le vieil harmonium à pédales au jubé et je suis demeurée ici jusqu'à 2000. Ce matin j'avais beaucoup de souvenirs en m'en venant, j'ai pensé à beaucoup de monde , a confié celle qui a longtemps été en charge de la chorale.

Suzanne Petit, présidente de l'âge d'or de Mont-Brun, tenait à être présente pour établir un premier contact avec ses nouveaux paroissiens.

Mon conjoint vient de Destor et y a servi la messe quand il était petit. C'est beaucoup d'émotions. On va tout faire pour les accueillir les bras ouverts et leur dire qu'on les aime. Suzanne Petit

Des citoyens effectuent une dernière visite de l'église de Destor. Photo : Radio-Canada/Lie Millette

L'église Saint-François-de-Sales de Destor sera graduellement dépouillée de ses ornements et désacralisée. Un déménagement s'est toutefois amorcé dès dimanche, celui de la statue de Saint-François-de-Sales qui trônait dans le choeur de la chapelle. Elle sera déplacée à Mont-Brun et deviendra ainsi l'héritage de Destor dans la communauté d'adoption des résidents.

La communauté célébrera les messes du dimanche à Mont-Brun.