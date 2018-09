Le congrès américain a fait du 1er octobre la date limite pour que le Canada se joigne à la nouvelle entente.

Des producteurs laitiers mauriciens estiment qu'ils risquent d'écoper dans ces négociations.

Leurs quotas de lait, chèrement gagnés, pourraient bien être morcelés et perdre en valeur, s'il advenait que le lait américain, qui n'est pas soumis à la gestion de l'offre, entre sur les tablettes au Canada.

« S'ils donnent une partie du quotas aux Américains, ou à peu importe quel pays, dans le fond, c'est une partie de notre fond de pension durement gagné qu'on vient de sacrifier, notre avenir finalement », soutient le propriétaire de la ferme Jéméric à Yamachiche, Yves Lamy.

Les producteurs laitiers en Mauricie demandent au gouvernement fédéral de protéger entièrement leurs quotas, qui ont déjà été morcelés lors de l'accord avec l'Union européenne et le partenariat Transpacifique.

« Tous les jours, on regarde s'il y a des développements, et on se croise les doigts que notre gouvernement va nous soutenir intégralement », affirme Andréane Dupont, productrice laitière de la ferme 7 Terres à Saint-Sévère.

Les agriculteurs rencontrés par Radio-Canada considèrent que beaucoup a déjà été concédé dans les précédents accords.

« Faut arrêter d'en donner tout le temps, on en a donné avec le Canada-Europe, avec le Transpacifique et là on va en donner encore avec l'ALÉNA. C'est l'insécurité. Où ce qu'on s'en va. C'est pas encourageant pour la relève », estime Danny Lessard, producteur laitier Saint-Léon-le-Grand.

Qu'un accord commercial avec les États-Unis leur soit favorable ou non, les défis resteront nombreux ces prochaines années, pour les producteurs laitiers.

Selon des informations de Sarah Désilets-Rousseau