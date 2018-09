Un texte de Martin Toulgoat

L'événement permet aux festivaliers de s'ouvrir sur le monde avec la présence de conteurs de l'étranger. C'est également l'occasion pour les conteurs madelinots, comme David Vigneault, de trouver leur voie et pour d'autres, de découvrir une nouvelle passion.

C'est l'occasion de faire de belles rencontres avec du monde de partout, pratiquement de cinq continents, et ça donne aussi l'occasion au public des Îles de s'ouvrir sur un volet de la culture qui a toujours fait partie de notre histoire, mais depuis 17 ans, avec Contes en Îles, c'est mis plus de l'avant. David Vigneault, conteur des Îles-de-la-Madeleine

Marta Saenz de la Calzada, d’origine espagnole, est une enseignante de mathématique de Rouyn-Noranda.

Incapable de dénicher des rôles amateurs au théâtre, elle a réussi à trouver sa voie avec le conte.

Les gens me disent, c'est quand même formidable, avec ton accent, tu nous fais voyager. Alors l'accent, qui était un handicap, est devenu une vertu , explique la conteuse.

Elle apprécie la liberté de création que lui procure cet art oral.

L'événement a été fondé par l'artiste gaspésien Sylvain Rivière, en 2001, pour perpétuer une tradition bien ancrée dans les moeurs des Madelinots.