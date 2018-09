Réunis à la Bâtisse industrielle de Trois-Rivières, les participants ont eu droit à une mise à jour des différents aspects du dossier.

« On trouve ça important de faire le topo de la situation auprès des victimes et aussi de leur donner un aperçu du colloque qui a eu lieu cette année », affirme le vice-président et cofondateur de la Coalition d'aide aux victimes de la pyrrhotite, Michel Lemay.

La Coalition d'aide aux victimes de la pyrrhotite a tenu un colloque, lundi et mardi dernier à Trois-Rivières, qui réunissait des organismes et des scientifiques du Québec et du Connecticut, pour faire avancer les études sur la pyrrhotite.

« Je pense qu'on a permis aux gens de constater où en était rendu le dossier. On pense qu'il peut y avoir un dénouement du procès d'ici la fin de l'année. Ce que les gens ont appris, c'est qu'on travaille fort pour faire avancer les études sur le béton, suite au maillage qu'on a fait au colloque. C'est principalement les demandes qu'on avait », ajoute M. Lemay.

À ce jour, environ 4000 maisons touchées par le problème de la pyrrhotite ont été répertoriées au Québec.